به گزارش خبرگزاری مهر، عارف امرایی در سخنانی اظهار داشت: باهدف ارتقای ایمنی و بهبود کیفیت محورهای مواصلاتی از ابتدای سال جاری تاکنون، عملیات خط‌کشی به طول ۷۵۰ کیلومتر اجرا شده است.

وی ادامه داد: سه کیلومتر حفاظ بتنی طی یک ماه گذشته در سطح راه‌های استان در محورهای خرم‌آباد دورود (پلیس‌راه کمالوند و گردنه رازان)، محور خرم‌آباد - ازنا سگوند (ایمان آباد)، کیلومتر یک محور بروجرد اشترینان و محور دورود - ازنا (دربند) تهیه، حمل و نصب شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان، بیان کرد: در حوزه تهیه و نصب علائم ایمنی و افقی و اطلاعاتی هم از طریق سه اکیپ و به‌صورت مستمر تابلو و علائم در حال نصب هستند. همچنین نیاز استان در این زمینه تا شش ماه آتی تأمین و بر اساس نیاز به شهرستان‌های تابع توزیع می‌شوند.

امرایی، اضافه کرد: دو اکیپ تعمیر و نگهداری حفاظ فلزی هم به‌صورت مستمر در محورهای مواصلاتی فعال و در حال انجام عملیات هستند.