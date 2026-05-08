به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، اردشیر دهقانی دبیر قرارگاه جهادی عدالت تربیتی و نصیب برابر آموزشی وزارت آموزش و پرورش از آغاز اجرای طرح شهید روح‌الله عجمیان با هدف بهسازی و شاداب‌سازی ۷۵ هزار کلاس درس در مناطق کم‌برخوردار تا پایان شهریور ۱۴۰۵ خبر داد و بر نقش محوری مردم، معلمان و دانش‌آموزان در این حرکت بزرگ اجتماعی تأکید کرد.

وی افزود: این طرح که در راستای تحقق منویات قائد شهید امت اسلامی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی و برنامه‌های راهبردی دولت چهاردهم مبنی بر توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی تدوین شده، با محوریت ایجاد محیطی بانشاط و دلپذیر برای فراگیری علم و تربیت دانش‌آموزان و معلمان، در دستور کار قرارگاه عدالت تربیتی وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه «مردم، نقطه ثقل و موتور پیشران این حرکت بزرگ اجتماعی هستند»، اظهار کرد: طرح شهید عجمیان یک رویداد تربیتی است که با مشارکت فعال معلمان، دانش‌آموزان، اولیا و گروه‌های جهادی، به دنبال ایجاد تحولی بنیادین در مدارس کم‌برخوردار است.

دهقانی با بیان اینکه این طرح در صدد است تا با بسیج تمامی ظرفیت‌ها، ۷۵ هزار کلاس درس کشور را تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵ شاداب‌سازی کند، به تجربیات موفق گذشته، از جمله تعمیر و تجهیز بیش از ۱۳۰۰ مدرسه آسیب‌دیده در ایام جنگ تحمیلی سوم اشاره کرد و گفت: این طرح فرصتی برای میدان‌گشایی دانش‌آموزان، معلمان و اولیای آنان فراهم می‌آورد تا توان و ظرفیت خود را در سازندگی به نمایش بگذارند.

دبیر قرارگاه عدالت تربیتی در تشریح چگونگی تأمین نیروهای داوطلب برای این طرح گفت: نیروهای داوطلب مورد نیاز برای مشارکت در طرح شهید عجمیان از روش‌های مختلفی تامین می‌گردد، از جمله: استفاده از گروه‌های جهادی معلمان و دانش آموزان همان مدرسه یا مدارس اطراف، بهره‌گیری از ظرفیت سازمان بسیج دانش‌آموزی و سازمان دانش آموزی، استفاده از هنرآموزان و کارآموزان هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش، همکاری با گروه‌های سازمان بسیج دانشجویی و دانشگاه فرهنگیان، بهره‌مندی از ظرفیت بسیج فرهنگیان، جذب گروه‌های اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان و همچنین استفاده از گروه‌های جهادی سایر اقشار جامعه و ظرفیت طرح محله محوری رئیس جمهور.

دهقانی در خصوص نحوه راهبری طرح افزود: هدایت و راهبری طرح شهید عجمیان در استان‌ها بر عهده تیم بین‌بخشی استان به ریاست استاندار و در شهرستان‌ها به ریاست فرماندار خواهد بود. این طرح به عنوان یکی از برنامه‌های موفق نهضت توسعه عدالت، نیازمند استفاده از تمامی ظرفیت‌های استانی و شهرستانی با محوریت مردم و نهادهای حمایتی و خیریه‌ای و گروه‌های جهادی است. قرارگاه عدالت تربیتی استان به ریاست مدیر کل آموزش و پرورش و در مناطق به ریاست رئیس اداره آموزش و پرورش، مسئولیت تقسیم کار و عملیاتی نمودن طرح را بر عهده دارد.

وی به موضوع ارزیابی طرح اشاره کرد و گفت: ارزیابی و سنجش میزان موفقیت طرح شهید عجمیان که با شعار «می‌سازیم تا ساخته شویم» اجرا می شود، در دو سطح استان و منطقه صورت خواهد پذیرفت.