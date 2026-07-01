اردشیر دهقانی دبیر قرارگاه عدالت تربیتی وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر، از جزئیات اجرایی، نحوه دریافت و برنامه پوشش ۲ میلیون دانشآموز مستعد خبر داد و گفت: ما کارت نشاط را به عنوان یک ابزار حمایتی-خدماتی هوشمند برای دانشآموزان مستعد در مناطق کمبرخوردار تعریف کردهایم. هدف ما این است که با این کارت، دسترسی آنان به خدمات آموزشی، رفاهی و فرهنگی را تسهیل کنیم. دانشآموزان از طریق این کارت میتوانند نیازهای خود از جمله پوشاک، کفش، بستههای کمکآموزشی و حتی هزینههای مربوط به اردوهای زیارتی، تفریحی و ورزشی را تأمین کنند. در واقع، این کارت ابزاری است برای شفافسازی کمکهای مردمی و اطمینان از اینکه این حمایتها دقیقاً به دست هدف اصلی خود میرسد.
زمان شروع و روند اجرایی طرح چگونه است؟
وی با اشاره به آغاز عملیاتی طرح افزود: این پویش یک طرح ملی است که با همکاری نئوبانک جهش وابسته به جهاد دانشگاهی و بانک ایرانزمین طراحی شده است. ما همزمان با افتتاحیه طرح شهید عجمیان، با حضور وزیر محترم آموزش و پرورش در مشهد مقدس اجرای رسمی این طرح را آغاز کردیم و در حال حاضر، روند توسعه و گسترش این طرح در سالهای آتی با برنامهریزی دقیق در حال انجام است.
چه تعداد از دانشآموزان قرار است تحت پوشش قرار بگیرند؟
دبیر قرارگاه عدالت تربیتی با ارائه آمار و ارقام گفت: برنامهریزی ما مرحلهبندی شده است؛ در مرحله نخست، حدود ۵۰۰ هزار دانشآموز از دهکهای پایین درآمدی را تحت پوشش قرار دادهایم. هدف ما این است که این تعداد تا پایان سال ۱۴۰۵ به یک میلیون نفر برسد و در نهایت، تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۶، حدود دو میلیون دانشآموز از دهکهای یک تا پنج درآمدی از مزایای این کارت بهرهمند شوند.
معیار انتخاب دانشآموزان مشمول چیست؟
دهقانی، درباره نحوه شناسایی دانشآموزان، بیان کرد: جامعه هدف ما، دانشآموزان مستعد در مناطق کمبرخوردار هستند. فرآیند انتخاب آنها بسیار دقیق و چندمرحلهای است؛ ابتدا مدیر مدرسه دانش آموزان واجد شرایط را معرفی میکند، سپس افراد واجد شرایط توسط قرارگاه عدالت تربیتی بررسی شده و در نهایت با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تأیید نهایی انجام میشود تا عدالت در توزیع کمکها کاملاً رعایت شود.
والدین چگونه میتوانند برای دریافت کارت اقدام کنند؟
ایشان با تأکید بر ساده بودن فرآیند اذعان کرد: دریافت کارت بسیار ساده است؛ یکی از والدین باید در اپلیکیشن (جهش بانک) یک حساب باز کند و درخواست صدور کارت نشاط را ثبت نماید. پس از تأیید، کارت بهصورت کاملاً رایگان به درب منزل ارسال میشود. تأکید میکنم که صدور کارت، افتتاح حساب و ارسال آن برای ولی دانش آموزان هیچ هزینهای برای خانوادهها ندارد و تمام هزینههای اجرایی توسط بانک همکار پوشش داده میشود.
اعتبار مالی کارت نشاط چگونه تأمین میشود؟
دهقانی در مورد مبلغ و اعتبار کارت، تصریح کرد: مبلغ ثابتی برای این کارت تعیین نشده است، زیرا اعتبار آن مستقیماً با میزان مشارکت خیرین و حمایتهای نهادی در ارتباط است. خوشبختانه استقبال بسیار عالی بوده و حتی پیش از رونمایی رسمی، بیش از 500 میلیون تومان کمک مردمی به حساب این پویش واریز شده است.
نقش اصلی پویش در مدیریت کمکهای مردمی چیست؟
وی بر نقش استراتژیک این پویش، تاکید کرد و توضیح داد: پویش کارت نشاط در واقع یک سازوکار هوشمند برای جذب و هدایت دقیق کمکهای مردمی است. ما به خیرین این امکان را میدهیم که کمکهای خود را بهصورت هدفمند به یک منطقه، شهر یا گروه خاصی از دانشآموزان اختصاص دهند. این کار باعث میشود کمکها بدون واسطه و شفاف به مقصد برسند، از پراکندگی کمکها جلوگیری شود و بتوانیم با برنامهریزی دقیق، از ترک تحصیل دانشآموزان در مناطق محروم جلوگیری کنیم.
دهقانی در پایان خاطرنشان کرد: هدف نهایی ما در قرارگاه عدالت تربیتی این است که هیچ استعداد درخشانی به دلیل محدودیتهای مالی از مسیر تحصیل و نشاط خارج نشود.
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