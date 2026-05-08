به گزارش خبرگزاری مهر، علی بحرینی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در ژنو، با گرامیداشت ۱۸ اردیبهشت، روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر تاکید کرد: «نهادهای بشردوستانه بینالمللی، هلال احمر جمهوری اسلامی ایران را یکی از حرفهایترین و توانمندترین جمعیتهای ملی جهان میدانند.
سفیر کشورمان در ژنو در شبکه اجتماعی ایکس ضمن تقدیر از مجاهدتهای بیدریغ و فداکاریهای امدادگران و تلاشگران عرصه فعالیت های بشردوستانه و همچنین ادای احترام به شهدای هلال احمر ایران در جریان حملات تروریستی چهل روزه محور تجاوز آمریکایی-اسرائیلی علیه کشورمان، به ملاقات هایی که طی هفته های اخیر با مقامات کمیته بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر از جمله افرادی که در دوره جنگ تحمیلی اخیر بازدیدی از ایران داشته است، اشاره و تصریح نموده است: «همه آنها بر این باورند که تجربه، سرعت عمل، نوآوری و مهمتر از همه، فداکاری هلالاحمر ایران و داوطلبان بیادعایش قابل ستایش است. ضمن آنکه مجموعه هلالاحمر ایران از نظر تجربه و چابکی در شمار توانمندترین جمعیتهای جهان قرار دارد؛ فرهنگ آموزشمحور آن قابل تحسین و مایه شگفتی است و میتواند در کوتاهترین زمان، حتی در دورترین نقاط، عملیات نجات را بهصورت مؤثر به انجام برساند.»
