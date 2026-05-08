برقراری: تشکیل دادگاه نظامی برای مفسدین اقتصادی یک ضرورت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدباقر برقراری امام جمعه اسلامشهر در خطبه های این هفته نمازجمعه گفت: امروز که در مواجهه با یهود قرار گرفته ایم همه ما وظیفه داریم با یهود ظالم مقابله کنیم. انشالله با یهودیان اشغالگران فلسطین همچون گذشته مقابله خواهیم کرد.

حجت الاسلام برقراری افزود: این وعده حتمی الهی است که قدس شریف آزاد خواهد شد. کسانی که به کودک کشی و قتل عام مردم غیرنظامی منطقه روی آورده اند، خداوند وعده نابودی ظالمین را داده است. اهل بیت از مسلمین خواسته اند هر وقت در تنگنا قرار گرفتند به اهل بیت متوسل شوند.

امام جمعه اسلامشهر بیان داشت: حضور بیش از ٢ ماه در خط خیابان، این خط مقدم را به یک مدرسه تبدیل کرده ایم. همه کسانیکه این در این تجمع ها حضور می یابند بنوعی حضور در مدرسه بزرگ انقلاب اسلامی دارند.

وی ضمن تبریک هفته معلم و تجلیل از فداکاری فرهنگیان در صحنه علم آموزی و تربیت، اظهار کرد: خیابان امروز یک مدرسه است. مدرسه استکبار ستیزی، مدرسه استقامت، مبارزه و مدرسه جوشش و خروش ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی است.

برقراری گفت: کسانی که به حضور پرشورتر مردم در تجمعات کمک می کنند از نیروهای امنیتی به انحا مختلف حمایت می کنند حمایت از خط مقدم مبارزه با دشمن آمریکایی صهیونیستی است.

امام جمعه اسلامشهر با اشاره به پویش ایران همدل گفت: حمایت از این پویش در پیشبرد هرچه ارزشمندتر این پویش به کمک موثرتر از آسیب دیدگان به جنگ خواهد انجامید.

حجت الاسلام برقراری همچنین با اشاره به روز صلیب سرخ و هلال احمر افزود: حقیقتا هلال احمر در همه خطرات و نیازهای کشور، در صحنه حاضرند تا جان ها را نجات دهند و به نیازها پاسخ دهند. این جمعیت مردمی عزیز، همواره با ایثار و فداکاری در صحنه های مختلف حضور دارند. این عزیزان بنوعی رزمنده و ناجی هستند.

امام جمعه اسلامشهر گفت: این ملت به رهبری رهبر شهیدمان و رهبری رهبر جوانمان، میدان‌داری رزمندگان اسلام و میدان داری مردم در خیابانها با افتخار و عزت در مقابل توطئه آمریکای مستکبر ایستاده اند.

وی گفت: آمریکا بر اساس ذات قلدری اش از آنسوی دنیا به خلیج فارس آمده است. شب گذشته هم مجدد دچار یک خطای محاسبه شد و تلاش نمود با حملاتی رزمندگان کار آزموده ما را بیازماید که بلادرنگ با واکنش متقابل به عقب نشست.

امام جمعه اسلامشهر گفت: تنگه هرمز برای ابد در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت و مدیریت و امنیت این تنگه مهم منطقه ای را کشورمان با اقتدار عهده دار خواهد بود.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین بین المللی مدیریت تنگه هرمز را بر عهده گرفته است و این آبراه به کشورمان تعلق دارد. هرگونه تعرضی با مدیریت ایران اسلامی در تنگه هرمز با قدرت پاسخ داده خواهد شد.

امام جمعه اسلامشهر با بیان اینکه آیا امریکای دروغگو و اهل خدعه و نیرنگ، قابل اعتماد برای مذاکره می باشد، گفت: وحدت و همدلی را همچون گذشته حفظ خواهیم داشت. مذاکره ای که بخواهد راهبرد کشور را در میدان نقد کند بلا اشکال است. مذاکره ای که عزت این ملت را حفظ کند و اقتدارآفرین باشد و آمریکای جنایتکار را از منطقه خارج کند از این نوع مذاکره حمایت می کنیم.

حجت الاسلام برقراری گفت:امارات، عددی نیست و یک توله ترسوی آمریکاست. کشوری که نتوانسته است حاکمیت خود را حفظ کند و تحت اختیار آمریکاست، نخواهد توانست برای کشور بزرگ ایران مقتدر مشکل ساز باشد. این کشور حقیر عرب بزودی وادار به شکست پذیری توسط ملت بزرگ ایران سرافراز خواهد شد.

امام جمعه اسلامشهر بیان داشت:در گذشته در موضوع تورم و گرانی بیاناتی داشته ام. بخش عمده این گرانی ها ساختاری است که هر سال افزایش تورم را متاسفانه داریم اما امسال شدت بیشتری یافته است.

وی افزود: بخشی از این نارسایی ها در بازار بعلت جنگ ۴٠ روزه، تشدید تحریم ها و عدم بازگشت ارز صادراتی است. همچنین واردات کمتری به دست مردم رسیده است.

حجت الاسلام برقراری اظهار داشت: آنچه که مورد توقع است مقابله قاطع با تروریست های گران ساز است، دستگاه های نظارتی می بایستی با سرعت دست های پیدا و پنهان، فروشگاه های زنجیره ای مشکل ساز و مفسدین را بیابد دادگاه نظامی تشکیل و اشد مجازات اجرا شود.

امام جمعه اسلامشهر همچنین به اهمیت موضوع حمایت از نیروی کار و کارگر گفت: ملت ایران شایسته است با حمایت از تولید داخل و رونق اقتصادی، تمامی نیازهایشان توسط تولید داخلی تامین شود و نیروهای کاری نیز فعالیت هایشان تداوم بیاید.