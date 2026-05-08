به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، جواد حاجیانی مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر آب و فاضلاب شهری و روستایی وزارت نیرو گفت: پیشنویس بخشنامه ۱۲بندی برای رسیدگی به مشکلات قراردادی و حمایت از مشاوران و پیمانکاران بخش آب تهیه و جمعبندی شده و وزارت نیرو آماده دریافت نظرهای تکمیلی ذینفعان تا پایان مهلت مقرر است.
حاجیانی در نشست مشترک مدیران ارشد این وزارتخانه با رئیس و اعضای جامعه مهندسان مشاور ایران با اشاره به شرایط ویژه حاکم بر پروژههای آب و ضرورت اصلاح فرآیندهای قراردادی گفت: در ماههای گذشته تلاش کردیم همه بخشهای مرتبط با صنعت آب را پای کار بیاوریم و با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، راهکاری عملی برای عبور از چالشهای جدی موجود ارائه کنیم.
وی با قدردانی از همراهی مدیران و بهویژه مشاوران در شرایط دشوار مالی افزود: به پشتوانه اسناد بالادستی، از جمله مصوبه شورای عالی امنیت ملی و سند تسهیلی موجود، جلسات متعددی با حضور انجمنهای صنفی، شرکتهای آب و فاضلاب و مدیریت منابع آب برگزار کردیم و نتیجه این همفکریها تدوین بخشنامهای ۱۲بندی برای حل مشکلات قراردادی است.
حاجیانی با اشاره به اینکه این بسته پیشنهادی در کارگروه نظام فنی و اجرایی آب که از سال ۱۳۹۷ فعال است بررسی و نهایی شده، تأکید کرد: این بسته میتواند به تصمیمگیری شرکتهای بزرگ و کوچک فعال در بخش آب کمک کند.
مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر آب و فاضلاب شهری و روستایی وزارت نیرو افزود: گاهی یک بند از این بخشنامه میتواند برای یک شرکت کوچک تعیینکننده باشد و اجازه دهد روابط قراردادی با مشاوران و پیمانکاران به شکل منصفانهتری پیش برود. برای ما همین یک قدم رو به جلو ارزشمند است.
