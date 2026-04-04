قدردانی معاون وزارت نیرو از اقدامات ارزشمند بخش خصوصی صنعت برق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی معاون برق و انرژی وزارت نیرو با قدردانی از شرکت‌های فعال بخش خصوصی در حوزه تولید برق ‌و همچنین ساخت و تامین تجهیزات اعلام کرد: در این روزهای سخت که دشمن امریکایی صهیونی با زیر پا گذاشتن قوانین بین‌المللی، حملات ناجوانمردانه خود را متوجه زیرساخت‌های برق کشور کرده است، بخش خصوصی با نهایت توانمندی فنی، لجستیکی و نیروی انسانی متخصص خود، نقش بسیار مهمی در تضمین پایداری شبکه برق و تداوم خدمت رسانی به هم وطنان ایفا کرده‌اند.

رجبی مشهدی با تاکید بر اینکه صنعت برق یکی از شریان‌های حیاتی توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است افزود: شرکت‌های تولید کننده برق، تامین کنندگان تجهیزات، پیمانکاران شرکتهای عملیاتی وتعمیرو نگهداری و مشاوران صنعت برق در بخش خصوصی با ظرفیت‌های فنی و نیروی انسانی متخصص به صورت شبانه روزی در کنار وزارت نیرو برای حفظ تاب‌آوری شبکه و استمرار خدمت‌رسانی به مردم در آماده‌باش کامل قرار دارند .

معاون برق و انرژی وزارت نیرو در پایان از همراهی و آمادگی کامل شرکت‌های بخش خصوصی، پیمانکاران شرکت های عملیاتی و تعمیر و نگهداری صنعت برق صمیمانه قدردانی کرد و از درگاه خداوند متعال برای تمام خدمتگزاران پرتلاش صنعت برق کشور تندرستی و توفیق روزافزون را خواستار شد.