عبور ۳ نفتکش دیگر ایرانی از محاصره دریایی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ردیاب کشتی «تانکر ترکرز» در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که طی دو روز گذشته، سه نفتکش شرکت ملی نفتکش ایران (NITC) که خالی از بار بودند، پس از عبور از خط محاصره نیروی دریایی آمریکا و از طریق منطقه انحصاری اقتصادی (EEZ) پاکستان، به ایران بازگشتند.

بر اساس بیانیه این شرکت، این سه نفتکش ایرانی در مجموع قادر به حمل ۵ میلیون بشکه نفت خام ایران هستند.

طبق آمار تایید شده شرکت تانکر ترکرز، دو نفتکش از این سه نفتکش در تصاویر ماهواره‌ای مشاهده شده‌اند و اطلاعات تایید نشده نشان می دهد که نفتکش سوم پنج شنبه شب (هفتم ماه مه) در سیستم اطلاعات ناوبری (AIS) در سواحل عمان؛ حدود ۲۵۴ مایل دریایی (۴۷۰ کیلومتر) غرب خط محاصره، ظاهر شده و نام این نفتکش «حسنا» HASNA است.

روز سه شنبه هم خبرگزاری بلومبرگ با استناد به داده‌ های شرکت «تانکر ترکرز» اعلام کرده بود که یک نفتکش ایرانی احتمالا موفق به شکستن محاصره دریایی آمریکا شده است.