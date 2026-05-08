به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین قریب در خطبه های نماز جمعه این هفته دیباج در مصلای این شهر خواستار برخورد قوه قضائیه با اخلال گران و دلالان در بحث گرانی اجناس شد.

وی با بیان اینکه گرانی چند عامل دارد که دولتمردان باید به آنها اشراف داشته باشند، افزود: کهنه بودن ساختارهای اقتصادی و نگاه غرب گرایانه در اقتصاد از جمله علل گرانی و مشکلات اقتصادی امروز است.

امام جمعه دیباج ادامه داد: آسیب دیدن کارخانه های مهم در جنگ تحمیلی سوم، بازنگشتن ارزهای آزاد شده و اخلالگری در بازار و فضاسازی دشمن از عوامل گرانی‌های اخیر در بازار است.

قریب با بیان اینکه اخلالگری در بازار شاید تأثیر مهم تلقی نشود اما اثر روانی آن بر همه عوامل برتری دارد، گفت: برخورد جدی با اخلاگران خوزه اقتصادی و کالاهای اساسی مطالبه جدی مردم است.

وی افزود: در دی‌ماه گذشته دشمن با استفاده از موج اعتراض اقتصادی دنبال کودتا بود اما موفق نشد و این شکست را در جنگ رمضان دنبال کرد تا کودتای داخلی صورت گیرد و اگر چه با حضور مردم در خیابان‌ها این توطئه ناکام ماند اما مسئولان باید بدانند که اخلالگران در بازارهای کالاهای اساسی بر روی روان مردم مقاومی که بیش از دو ماه در میدان حضور دارند، تاثیرگذار خواهد بود لذا کاری جدی را باید صورت داد.

امام جمعه دیباج به شکست آمریکا در باز کردن تنگه هرمز پرداخت و گفت: در یک‌ ماه گذشته آمریکا سه طرح برای باز کردن تنگه هرمز اجرا کرد و همه موارد شکست خورد.

قریب در خاتمه گفت: هدف آمریکا از این طرح‌ها ارائه یک چهره ناجی گرایانه از خود برای نجات اقتصاد جهان است اما همه می‌دانند مقصر اول و آخر این پیامد زیاده خواهی آمریکایی‌ها بوده است و خودشان باعث بسته شدن تنگه شدند.