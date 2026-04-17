۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۵۷

حزب‌الله پاره‌تن ایران است؛ آمریکا در همه سیاست‌ها شکست خورد

دامغان-امام جمعه دیباج با تأکید بر ادامه حمایت ایران از حزب‌الله، این جنبش را«پاره‌تن ایران اسلامی»خواند و گفت: امنیت کشورمان به قدرت حزب‌الله گره خورده و حمایت از آن را وظیفه ذاتی می‌دانیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین قریب در خطبه های نماز جمعه این هفته دیباج در مصلای این شهر، ضمن اشاره به حوادث منطقه ای و همچنین اتفاقاتی که در جبهه مقاومت رخ داده است، اعلام داشت: حزب الله پاره تن ایران است.

وی با بیان اینکه امنیت ایران به وجود قدرت حزب الله گره خورده است، افزود: حمایت از حزب الله را وظیفه ذاتی خود در قاموس امنیت ملی خود می دانیم.

امام جمعه دیباج همچنین با اشاره به مذاکرات و دیپلماسی عزتمندانه جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: اهتمام دشمن در استمرار جنگ نظامی با یک عملیات غافلگیرانه را در سر دارد.

غریب افزود: به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران و سیاستمداران خارجی ایران دست برتر در جنگ را داشته و ادعای ترامپ مبنی بر شکست ایران یک ادعای پوچ است.

وی با بیان اینکه آمریکا در تمامی سیاست‌ها شکست خورد و اینک دنبال جبران آن شکست ها است، افزود: ملت ایران اسلامی هوشیار است و در برابر تمام تهدیدات می ایستد.

امام جمعه دیباج با اشاره به آینده جنگ اسرائیل و آمریکا با ملت ایران اسلامی بیان کرد: به عقیده بسیاری از کارشناسان بسیار بعید است که ادامه نبرد مثل دور اول باشد بلکه آمریکا دنبال اجرای یک عملیات غافلگیرانه است و عملیاتی که بتواند با فشار آن اهرم بسته شدن تنگه هرمز را جبران کند تا از ایران امتیاز بگیرد و ما مطمئن هستیم این سیاست باز هم شکست خواهد خورد.

امام جمعه شهر دیباج با اشاره به فرارسیدن ماه پر خیر و برکت ذی القعده و ولادت با سعادت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه (س) اظهار داشت: یکی از شخصیت‌های مؤثر در تاریخ بشریت اسلام فاطمه معصومه سلام الله علیها است و دختری مجرد که در تمام دوره زندگی دست از مبارزه نکشید و به عنوان یک امامزاده‌ی مبارز و انقلابی عمل کرد.

قریب افزود: این وجهه مبارزاتی باعث شد او را شبیه حضرت زینب سلام الله علیها بدانند و هجرت تمدن ساز ایشان به ایران ؛ شهر قم را به کانون تحولات آخرالزمانی تبدیل کرد و امروز قم ام القرای شیعه در جهان است.

