به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین قریب در خطبه های نماز جمعه این هفته دیباج در مصلای این شهر، ضمن اشاره به حوادث منطقه ای و همچنین اتفاقاتی که در جبهه مقاومت رخ داده است، اعلام داشت: حزب الله پاره تن ایران است.

وی با بیان اینکه امنیت ایران به وجود قدرت حزب الله گره خورده است، افزود: حمایت از حزب الله را وظیفه ذاتی خود در قاموس امنیت ملی خود می دانیم.

امام جمعه دیباج همچنین با اشاره به مذاکرات و دیپلماسی عزتمندانه جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: اهتمام دشمن در استمرار جنگ نظامی با یک عملیات غافلگیرانه را در سر دارد.

غریب افزود: به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران و سیاستمداران خارجی ایران دست برتر در جنگ را داشته و ادعای ترامپ مبنی بر شکست ایران یک ادعای پوچ است.

وی با بیان اینکه آمریکا در تمامی سیاست‌ها شکست خورد و اینک دنبال جبران آن شکست ها است، افزود: ملت ایران اسلامی هوشیار است و در برابر تمام تهدیدات می ایستد.

امام جمعه دیباج با اشاره به آینده جنگ اسرائیل و آمریکا با ملت ایران اسلامی بیان کرد: به عقیده بسیاری از کارشناسان بسیار بعید است که ادامه نبرد مثل دور اول باشد بلکه آمریکا دنبال اجرای یک عملیات غافلگیرانه است و عملیاتی که بتواند با فشار آن اهرم بسته شدن تنگه هرمز را جبران کند تا از ایران امتیاز بگیرد و ما مطمئن هستیم این سیاست باز هم شکست خواهد خورد.

امام جمعه شهر دیباج با اشاره به فرارسیدن ماه پر خیر و برکت ذی القعده و ولادت با سعادت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه (س) اظهار داشت: یکی از شخصیت‌های مؤثر در تاریخ بشریت اسلام فاطمه معصومه سلام الله علیها است و دختری مجرد که در تمام دوره زندگی دست از مبارزه نکشید و به عنوان یک امامزاده‌ی مبارز و انقلابی عمل کرد.

قریب افزود: این وجهه مبارزاتی باعث شد او را شبیه حضرت زینب سلام الله علیها بدانند و هجرت تمدن ساز ایشان به ایران ؛ شهر قم را به کانون تحولات آخرالزمانی تبدیل کرد و امروز قم ام القرای شیعه در جهان است.