به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی محمدی در نماز جمعه این هفته کاشمر که در سالن امامزاده سیدحمزه (ع) با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد با اشاره به اهمیت پیامهای صادرشده از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار کرد: تاکنون پنج پیام مهم از سوی معظمله منتشر شده که پیام ویژه روز خلیج فارس از جمله آنهاست؛ پیامی که امروز به عنوان سندی راهبردی در شکلگیری نظم نوین منطقهای خلیج فارس شناخته میشود.
امام جمعه موقت کاشمر افزود: بر پایه این نگاه راهبردی، هیچ قدرت بیگانهای از آنسوی دنیا حق دخالت یا اعمال نفوذ در امور منطقه را ندارد متأسفانه امروز برخی قدرتها طرحهایی برای حضور در خلیج فارس در دست دارند، اما این آرزوها هرگز تحقق نخواهد یافت.
وی با تأکید بر اقتدار جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: خلیج فارس منطقهای ایرانی و جزئی از سرزمین ملی ماست و آبراهی بینالمللی به حساب نمیآید؛ ازاینرو ایران حق دارد برای آن برنامهریزی دقیق و هوشمندانه داشته باشد و این برنامه، بهویژه در دو ماه اخیر، با جدیت پیگیری شده و ادامه خواهد یافت.
محمدی حضور مردم را نشانهای از صلابت و استقامت آنان دانست و گفت: دشمن ساکت نمینشیند و دو پروژه اصلی دشمن که ناامید کردن مردم و ایجاد تفرقه بین امت اسلام را پیگیری می کند که این پروژهها توسط مزدوران داخلی، فتنهگران و غربگرایان در حال اجرا است.
