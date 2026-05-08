امام جمعه کنگان: امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز در دست رزمندگان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود محمودی در نماز جمعه کنگان با محکوم کردن نقض دگرباره آتش بس توسط آمریکای بدعهد و حمله به نفتکش ایرانی در خلیج فارس، تنگه هرمز و قشم و برخی نقاط دیگر گفت: آمریکا نشان داده هرگز بر عهد خود پایدار نیست و نقض مکرر آتش بس گواه بر عهدشکنی استکبار جهانی است.

وی افزود: ضربه محکم و سیلی سخت نیروهای مقتدر و مسلح جمهوری اسلامی ایران به دشمن جنایتکار آمریکایی و فرار ناوهای آن نشان از عظمت و اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است.

خطیب جمعه کنگان تاکید کرد: اقدام بهنگام نیروی دریایی و ضربه به ناوهای آمریکایی و متواری شدن دشمنان از منطقه نشان داد ترامپ یک کذاب بزدل است ، کذابی که بارها گفته بود ما نیروی دریایی سپاه ایران را از بین بردیم اما دنیا دیدند شب گذشته چگونه صورت نحسشان با سیلی محکم فرزندان ملت در نیروی دریایی سرخ شد و بار دیگر ترامپ دروغگو رسوا و ذلیل شد.

محمودی تصریح نمود: دنیا بداند امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز بدست توانمند رزمندگان اسلام در جمهوری اسلامی ایران است.

وی در ادامه با تقدیر از ملت بزرگ ایران و نیروهای مسلح کشورمان در دفاع از خاک پاک میهن و میدان داری ملت مقاوم و عزیز ایران ، اظهار داشت: اکنون زمان وعده صادق اقتصادی توسط مسئولان بویژه دولت است.

لزوم کنترل بازار

امام جمعه کنگان عنوان نمود: باید همت جدی شود و گرانی های افسار گسیخته و تورم مهار و با مصادیق گرانفروشی و احتکار توسط دستگاههای ذیربط با تشدید نظارت بر بازار برخورد جدی شود.

محمودی با عنوان اینکه گرانفروشی و عدم کنترل بازار یکی از تهدیدات امروز است و به نص صریح روایت نبوی هر کس آرزوی گرانی یک شب داشته باشد خداوند عمل ۴۰ ساله او را حبط می کند ، افزود: گرانی در بازار مسکن ، خودرو و ارزاق عمومی و مانند آن باید مدیریت شود تا مردم اذیت نشوند.

وی به مسئله ضرورت صرفه جویی در ابعاد مختلف از جمله حامل های انرژی در شرایط کنونی اشاره و عنوان داشت: مردم با پیشه گرفتن صرفه جویی و مسئولان با نظارت و اعمال راهکارهای لازم کشور را در مسیر صحیح و اصولی خود هدایت و راهبری کنند.

خطیب جمعه کنگان با استناد به آیات و روایات در خصوص احتکار و بیان این مطلب که جایگاه محتکر در قیامت در قعر آتش است و بین دو چشم محتکر نوشته شده ای کافر نشیمنگاه تو آتش است ، گفت: گرانی اخلاق ها را عوض ، امانت داری را از بین می برد و فضای حاکم بر جامعه را نامطلوب می کند.

محمودی در ادامه با اشاره به ۵ پیام مهم رهبری معظم انقلاب در خصوص خلیج فارس بیان کرد: پیام رهبری فرزانه انقلاب در خصوص خلیج همیشه فارس سندی راهبردی برای ترسیم نظم نوین منطقه ای و بین المللی است.

وی افزود: دشمنان بدانند چنانچه بازهم بخواهند تعرضی به مرزهای خلیج تا ابد فارس ایران بکنند ، قعر خلیج فارس گورستان آنها خواهد بود.

امام جمعه کنگان به شیطنت و برخی توطئه های امارات اشاره و ضمن هشدار به مقامات این کشور کوچک و ضعیف و ضرورت عدم سوء استفاده از صبر و مدارا و خویشتن داری جمهوری اسلامی ایران ، تاکید کرد: اگر مقامات مسئول در کشور تشخیص دهند ظرف چند روز نیروهای مسلح و مقتدر جمهوری اسلامی ایران ، امارات را به پنجاه سال قبل بازخواهند گرداند.

محمودی تصریح کرد: آمریکا با آن ابهت پوشالی اش مقابل فرزندان شجاع و ملت بزرگ ایران خوار و خفیف شد ، امارات و مانند آن که دیگر ارزش و مقداری برای عرض اندام ندارند.

وی با تشکر مجدد از حضور ملت همیشه آگاه و در صحنه کشور و میدان داری ملت و اقتدار نیروهای مسلح و همت و عزم ملی در دفاع از کشور ، تفرقه را آسیبی جدی برای کشور دانست و خاطر نشان ساخت: وحدت و انسجام ملی نیاز امروز کشور است.

اشاره به روز زیارتی خاص امام رئوف (و شهادت آنحضرت به روایتی) و دحوالارض و اعمال وارده ، بیان زیبا سخن و هشداری از فرمانده جنگ جمل ، صفین و نهروان و علمدار جنگ های بدر و احد و احزاب یعنی امیرالمومنین علی علیه السلام در خصوص خطر تفرقه ، گرامیداشت روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر و نیز تاکید بر ضرورت مسئله فرزند آوری و بازخوانی هشدارهای امام شهید در مورد خطر کاهش نرخ رشد جمعیت از دیگر مطالب مطرح شده در خطبه دوم بود.