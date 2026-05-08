‍به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ و المسلمین اسماعیل نجفی در خطبه‌های امروز نمازجمعه ضمن تبریک هفته جهاد سازندگی و روز جهانی صلیب سرخ و هلال‌ احمر گفت: اعمال مدیریت بر تنگه برای ایمن‌سازی منطقه و برچیدن بساط سو استفاده دشمن متخاصم از این آبراه، ایجاد آسایش و پیشرفت به نفع همه ملت‌های منطقه و استفاده ملت ایران از مواهب اقتصادی مدیریت تنگه هرمز را به دنبال خواهد داشت.

وی با اشاره به نقش‌آفرینی نیروهای ایرانی در تامین امنیت این منطقه افزود: امروز جمهوری اسلامی ایران به مرحله‌ای رسیده که توانسته مدیریت موثر و واقعی بر تنگه هرمز اعمال کند، موضوعی که در تاریخ معاصر کشور بی‌سابقه است و نشان‌دهنده اقتدار ملی و استقلال عملی ایران در منطقه است.

حجت‌الاسلام نجفی با اشاره به اینکه بسیج سازندگی بهترین بستر برای اجرایی‌شدن فرامین مقام معظم رهبری است گفت: سازمان بسیج سازندگی در راستای رسالت‌ های خطیر خود همواره کارهای اثرگذار و ماندگاری انجام داده و همیشه حرفی برای گفتن دارند.

وی اضافه کرد: جهادگران بسیج سازندگی در همه برهه‌های حساس حضور موثری داشتند و این مجموعه از ابتدای تاسیس تاکنون توانسته با کارهای جهادی در سراسر کشور بخصوص در مناطق محروم شهرستان سلماس اقدامات بزرگی انجام دهند.

حجت الاسلام نجفی با تبریک روز جهانی هلال‌احمر گفت: سرخ‌ پوشان عرصه ایثار، درد و رنج مشقت را به جان می‌گیرند تا دیگر هم‌ نوعانشان از درد و رنج رها شوند، آنها با قلبی پرمهر حامی جان و مال آدمی می‌شوند تا مرهمی بر زخم آسیب‌ها باشند تا فشاری از شرایطی دشوار را از روح دیگر همراهان مسیر زندگی کم کنند.

امام جمعه موقت سلماس گفت: در عملیات اخیر جنگ رمضان هم دیدیم وین نیروهای جان‌برکف موفق شدند بیش از هزاران نفر را در همه استان‌ها از زیر آوار نجات دهند که اگر به‌موقع این اقدامات توسط این دلیرمردان انجام نمی‌شد به آمار شهدا اضافه می‌شد.

حجت الاسلام نجفی با اشاره به تورم و گرانی‌های موجود گفت: هر کسی در هر منصبی که زمینه فشار اقتصادی بر ملت عزیز ایران را فراهم کند، خیانتش از مزدوران اسلحه به دست نیز بیشتر است و باید توسط مسئولان در کوتاه‌ترین زمان، شناسایی، محاکمه و مجازات شود.