۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۳۰

خلیج فارس و تنگه هرمز نماد اقتدار ملی است

دلگان - امام جمعه دلگان با اشاره به هویت تاریخی و فرهنگی خلیج فارس برای ملت ایران، آن را بخش جدایی‌ناپذیر تمدن ایران زمین و نماد اقتدار ملی خواند و نسبت به تهدید های دشمن هشدار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید بامری، در خطبه های نماز جمعه این هفته دلگان با اشاره به فرارسیدن ۲۵ ذیالقعده، روز دحو الارض (گسترش زمین از زیر کعبه)، این روز را نفحات رحمت الهی و فرصتی برای بیداری دل‌ها و بازگشت به سوی خدا دانست.

امام جمعه دلگان، با استناد به نامه امام علی(ع) به مالک اشتر، تأکید کرد که مسئولان نباید گرفتاری‌های مدیریتی را مانع عبادت قرار دهند؛ چراکه ارتباط با خدا، قدرت، آرامش و اخلاص در خدمت‌رسانی را افزایش می‌دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به هویت تاریخی و فرهنگی خلیج فارس برای ملت ایران، آن را بخش جدایی‌ناپذیر تمدن ایران زمین و نماد اقتدار ملی خواند و نسبت به تهدیدهایی مانند حضور نظامی بیگانگان و تحریف نام این آبراه استراتژیک هشدار داد.

حجت الاسلام بامری، تنگه هرمز را شاهرگ حیاتی انرژی جهان توصیف کرد و گفت: روزانه حدود یک‌پنجم نفت مصرفی جهان از این تنگه عبور می‌کند و هرگونه اختلال در آن، شوک اقتصادی به اقتصاد جهانی وارد می‌سازد.

وی با تأکید بر ضرورت وحدت ملی، بصیرت سیاسی و تقویت اقتصاد مقاومتی، خاطرنشان کرد: امنیت خلیج فارس تنها با همکاری درون‌منطقه‌ای و اخراج بیگانگان محقق می‌شود و تنگه هرمز نماد اراده ملی و قدرت بازدارندگی ایران است.

