۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۵۳

برخورد با متخلفان بازار شدت گرفت؛سه نانوایی پلمب شدند

یاسوج-استاندار کهگیلویه و بویراحمد از پلمب سه نانوایی و جریمه یک فروشگاه فرش به علت تخلف صنفی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله رحمانی با اشاره به درخواست تشدید نظارت بر بازار در نشست تنظیم بازار کهگیلویه و بویراحمد، اظهار کرد: برخورد با متخلفان بازار وارد فاز عملیاتی شده و سه نانوایی پلمب و یک فروشگاه به علت گران فروشی و تقلب در کسب به پرداخت ۹۰ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد.

وی تصریح کرد: نباید اجازه داد نارسایی در بازار موجب دلسردی مردم شود و هر فردی که برای منافع شخصی به بازار لطمه بزند، با همکاری تعزیرات و دستگاه قضایی با او برخورد می شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: این اقدامات نشان‌دهنده ورود جدی دستگاه‌های نظارتی به میدان و اجرای عملی سیاست‌های تنظیم بازار در استان است.

