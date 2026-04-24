آیت الله عاملی: اعجاز شهادت رهبری انقلاب اسلامی را تثبیت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید حسن عاملی،در خطبه های این هفته نماز جمعه اردبیل سالروز تأسیس سپاه پاسداران را گرامی داشت و آن را نهالی مقدس خواند که به نیروی نظامی اول دنیا تبدیل شد و ارتش اول جهان را شکست داد.

وی همچنین از تجمعات مستمر مردم اردبیل در دفاع از انقلاب تشکر کرد و افزود: این تجمعات در رتبه اول کشور، بالاترین ناامیدی را برای دشمن ایجاد کرده است و خودداری ایران از مذاکره در پاکستان را یک شاهکار تاریخی و تادیب بزرگ آمریکا دانست و تأکید کرد ایران در برابر تهدیدات آمریکا نترسید و ثابت کرد این کشور اسطوره شکست‌ناپذیر نیست.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت: آمریکا اکنون برای مذاکره گدایی می‌کند و ایران با اقتدار آن را رد و مذاکره را مشروط به حسن‌نیت آمریکا کرده است.

آیت الله عاملی تفکر تکیه بر آمریکا برای پیشرفت را کاملاً غلط خواند و نمونه کشورهای عربی خلیج فارس را مثال زد که با وجود خدمت‌رسانی بی‌سابقه به آمریکا، تنها خسارت و تحقیر دیدند. به گفته عاملی، آمریکا اکنون می‌خواهد هزینه جنگ را از آن کشورها بگیرد و ایران نیز از آنها به سازمان ملل شکایت کرده است؛ بنابراین اعتماد به آمریکا نتیجه عکس دارد.

وی با افتخار از گذشت پویش «جان فدای ایران» از ۳۰ میلیون نفر و نیز اتحاد بی‌نظیر ملت سخن گفت و ترامپ را ذلیل و درمانده خواند. وی تأکید کرد که در شرایط فعلی نباید ذره‌ای امتیاز به آمریکا داده شود، چرا که ترامپ واقعاً به تله افتاده و مسئولان کشور باید او را در همین چاه دفن کنند.

امام جمعه اردبیل به اختلافات شدید درون کابینه و فرماندهی نظامی آمریکا اشاره کرد و از اظهارات فرمانده اخراجی نیروی دریایی آمریکا نقل کرد که به ذلت و رعب کامل ارتش آمریکا در برابر سپاه پاسداران اعتراف کرده بود. به گفته عاملی، این فرمانده اعلام کرده بود که جغرافیای ایران و قدرت موشکی سپاه، حتی کل ارتش‌های جهان را عاجز می‌کند و راه حل فقط دیپلماسی و دادن امتیاز به ایران است.

وی در پایان، بر نقش معجزات الهی در انقلاب اسلامی تأکید کرد و شهادت رهبر انقلاب را نمونه‌ای از این اعجاز دانست که به گفته یک محقق عرب، بیش از هر پیروزی دیگری به تثبیت تشیع و انقلاب برای هزار سال آینده انجامید. وی خون شهید را بر شمشیر پیروز خواند و تصریح کرد که دشمنان از عواقب شهادت رهبر پشیمان شده‌اند.