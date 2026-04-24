۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۱۲

آیت الله عاملی: اعجاز شهادت رهبری انقلاب اسلامی را تثبیت کرد

اردبیل- امام جمعه اردبیل تکیه بر آمریکا را موجب خسران دانست و با اشاره به پویش جان فدای ایران و اتحاد ملی، شهادت رهبر انقلاب را اعجازی دانست که انقلاب اسلامی را تثبیت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید حسن عاملی،در خطبه های این هفته نماز جمعه اردبیل سالروز تأسیس سپاه پاسداران را گرامی داشت و آن را نهالی مقدس خواند که به نیروی نظامی اول دنیا تبدیل شد و ارتش اول جهان را شکست داد.

وی همچنین از تجمعات مستمر مردم اردبیل در دفاع از انقلاب تشکر کرد و افزود: این تجمعات در رتبه اول کشور، بالاترین ناامیدی را برای دشمن ایجاد کرده است و خودداری ایران از مذاکره در پاکستان را یک شاهکار تاریخی و تادیب بزرگ آمریکا دانست و تأکید کرد ایران در برابر تهدیدات آمریکا نترسید و ثابت کرد این کشور اسطوره شکست‌ناپذیر نیست.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت: آمریکا اکنون برای مذاکره گدایی می‌کند و ایران با اقتدار آن را رد و مذاکره را مشروط به حسن‌نیت آمریکا کرده است.

آیت الله عاملی تفکر تکیه بر آمریکا برای پیشرفت را کاملاً غلط خواند و نمونه کشورهای عربی خلیج فارس را مثال زد که با وجود خدمت‌رسانی بی‌سابقه به آمریکا، تنها خسارت و تحقیر دیدند. به گفته عاملی، آمریکا اکنون می‌خواهد هزینه جنگ را از آن کشورها بگیرد و ایران نیز از آنها به سازمان ملل شکایت کرده است؛ بنابراین اعتماد به آمریکا نتیجه عکس دارد.

وی با افتخار از گذشت پویش «جان فدای ایران» از ۳۰ میلیون نفر و نیز اتحاد بی‌نظیر ملت سخن گفت و ترامپ را ذلیل و درمانده خواند. وی تأکید کرد که در شرایط فعلی نباید ذره‌ای امتیاز به آمریکا داده شود، چرا که ترامپ واقعاً به تله افتاده و مسئولان کشور باید او را در همین چاه دفن کنند.

امام جمعه اردبیل به اختلافات شدید درون کابینه و فرماندهی نظامی آمریکا اشاره کرد و از اظهارات فرمانده اخراجی نیروی دریایی آمریکا نقل کرد که به ذلت و رعب کامل ارتش آمریکا در برابر سپاه پاسداران اعتراف کرده بود. به گفته عاملی، این فرمانده اعلام کرده بود که جغرافیای ایران و قدرت موشکی سپاه، حتی کل ارتش‌های جهان را عاجز می‌کند و راه حل فقط دیپلماسی و دادن امتیاز به ایران است.

وی در پایان، بر نقش معجزات الهی در انقلاب اسلامی تأکید کرد و شهادت رهبر انقلاب را نمونه‌ای از این اعجاز دانست که به گفته یک محقق عرب، بیش از هر پیروزی دیگری به تثبیت تشیع و انقلاب برای هزار سال آینده انجامید. وی خون شهید را بر شمشیر پیروز خواند و تصریح کرد که دشمنان از عواقب شهادت رهبر پشیمان شده‌اند.

