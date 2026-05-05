آیت الله عاملی: جامعه هرگز خدمات معلمان را فراموش نکند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید حسن عاملی با حضور در منزل تعدادی از معلمان پیشکسوت و بازنشسته اردبیلی، اظهار کرد: مقام معظم رهبر امام شهید امت بارها تاکید می‌کردند که در انتهای یک مسیر شایسته و خیر کثیر حتما معلمی وجود دارد که زمینه‌ساز تربیت و تعالی شایسته برای همه اعصار و قرن‌ها است.

وی افزود: جامعه نباید خدمات معلمان را در سنگر تعلیم و تربیت فراموش کرده و یا نسبت به آن بی‌توجه باشد، چرا که هرگونه غفلت در این حوزه پیامدهای زیانباری را به دنبال دارد.

امام جمعه اردبیل خاطرنشان کرد: معلمان ما بی‌ادعا در سنگر علم و مهارت‌آموزی نسل آینده حضور دارند و با انتقال مفاهیم شایسته سعی می‌کنند بهترین و شایسته‌ترین انسان‌ها را تربیت کرده و تحویل جامعه دهند که هر حرکت و اقدام آنها زمینه‌ساز یک اقدام خیر و نیکو خواهد بود.

وی با گرامیداشت هفته معلم گفت: معلمان همیشه تلاش کرده‌اند تا پیش‌قدم در انتقال عناصر تربیتی و تعالی ارزشمندمدار باشند و در این زمینه تک تک افراد جامعه باید قدردان این اقدامات و فعالیت‌های بی‌نظیر و معجزه‌آفرین باشند.

آیت‌الله عاملی ادامه داد: معلمان ما از جنس انسان‌های فداکاری هستند که در سنگر تعلیم و تربیت بی‌ادعا و در نهایت مظلومیت بهترین و موثرترین وظیفه را بر عهده دارند.

امام جمعه اردبیل بیان کرد: امروز مدیون معلمانی هستیم که در همه موقعیت‌ها سعی کردند با ایثار و گذشت در سنگر علم و انتقال مبانی اخلاقی حضور پیدا کرده و به اعتلای نسلی شایسته و برجسته کمک کنند در این دیدار تعدادی از معلمان بازنشسته و پیشکسوت نیز با بیان دغدغه‌ها و تجربیات و خاطرات گذشته خود از ضرورت توجه بیشتر دولتمردان به معلمان و بازنشستگان را در این شرایط خطیر و حساس معیشتی خواستار شدند.