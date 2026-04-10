عاملی: ازمدرسه میناب تاشکست ناوهای آمریکا؛روایتی از پیروزی ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید حسن عاملی در خطبه های این هفته نماز جمعه اردبیل اظهار کرد: در چهلمین روز شهادت رهبر عظیمالشان و با اقتدار انقلاب، درود میفرستیم و حشر او را با معصومین (ع) مسئلت داریم. چهل روز بدون آن رهبر بزرگ گذشت، اما فکر، مرام و اصول او در همه حوادث این روزها ملموس است. او با شهادت خود در متن حوادث کشور حضور دارد و مدیریت میکند. ما با او خداحافظی نمیکنیم؛ بلکه با او زندگی خواهیم کرد.
وی افزود: از حضور حماسی و شبانه مردم در سراسر کشور، به ویژه در مراسم چهلم رهبر فقید، صمیمانه تشکر میکنم. این تجمعها کمر دشمن را شکست. اگر آمریکا و اسرائیل ذرهای عقل داشتند، میفهمیدند مبارزه با این ملت بیفایده است.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت:به دشمنان میگوییم: جوان انقلابی ما در این جنگ فقط یک ترس دارد – اینکه به شهادت نرسد. چهل روز گذشته درخشانترین مقطع تاریخ کشور و ملت ما بود. ملت ایران شاهکار کرد و همه ملتها انگشت تعجب به دهان دارند. در چنین موقعیتی، قبول آتشبس در برابر التماس دشمن، خود نشانه اقتدار ماست.
آیت الله عاملی ادامه داد: دشمن به هیچ یک از اهداف خود نرسید: نه ایران تسلیم مطلق شد، نه نظام ساقط گشت، نه سیستم موشکی محو شد، نه صنعت هستهای نابود گردید، نه ایران تجزیه شد، و نه مردم به حمایت از آنها به خیابان آمدند. آمریکا کاملاً بیآبرو شد، ۹۰ درصد پایگاههای نظامی اش نابود شد، و هیبت ناوهای هواپیمابر در برابر موشکهای ایران فرو ریخت. جنایت بمباران مدرسه میناب را هرگز فراموش نخواهیم کرد.
وی افزود: در مقابل، دستاوردهای ایران عظیم بود: ایران به عنوان یک ابرقدرت جهانی ظهور کرد، بر تنگه هرمز مسلط شد، تحریمها عملاً از بین رفت، و یک وحدت و انسجام بینظیر در کشور شکل گرفت. ملت ما با ۴۰ روز مقاومت در برابر دو قدرت اتمی، به اسطوره مقاومت در تاریخ تبدیل شد.
امام جمعه اردبیل گفت: همه باید توجه کنند که دشمن شکست خورده و مثل مار گزیده به خود میپیچد. از مسئولین میخواهیم در مذاکرات هوشیار باشند و از نیروهای مسلح میخواهیم استتار را لحظهای از دست ندهند. از ملت عزیز نیز میخواهیم همچنان در صحنه حضور داشته باشند، چون دشمن بیشتر از موشک، از حضور شما میترسد. هنوز پیروزی نهایی حاصل نشده است.
