تمرکززدایی ازمسیر دریایی جنوب یکی ازاستراتژی های مهم در شرایط فعلی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، محمدعلی دهقان دهنوی رییس کل این سازمان در حاشیه سفر به استان مازندران در جمع خبرنگاران بر توسعه بهره‌برداری از ظرفیت‌های دریای خزر به مثابه یک کریدور مهم تجاری تاکید کرد و افزود: بخش بزرگی از ساحل دریای خزر در سمت ایران در استان مازندران واقع شده است؛ و این دریا امکان برقراری مسیر ارتباطی ما با کشورهای آسیا میانه و روسیه را فراهم می‌کند.

معاون وزیر صمت با اشاره به مسیرهای ریلی و زمینی که به دریای خزر وصل می‌شوند، گفت: قزاقستان، ارتباط ما با شرق آسیا و چین را شدنی می‌کند و همچنین در غرب دریا نیز زمینه برای ارتباط با گرجستان، ترکیه و اروپا نیز برقرار و کریدورهایی آنجا فعال هستند. به نظر می‌رسد که دریای خزر موقعیت ژئوپلیتیک مهمی برای استان و بنادر مازندران ایجاد می‌کند.

او تمرکززدایی از مسیر دریایی جنوب را یکی از استراتژی مهم کشور در شرایط فعلی دانست و افزود: تجارت از دریای جنوب مسیر مهمی بوده و خواهد ماند اما باید بتوانیم در کنار دریای جنوب مسیرهای تجارت در دریای شمال را نیز تعریف کنیم.

دهقان دهنوی در ادامه با گریز بر مشکلات و چالش‌های زیرساختی بنادر شمالی، تصریح کرد: ظرفیت کشتی‌ها در دریای خزر و لجستیک نیازمند انجام یکسری پروژه‌های زیرساختی و تامین مالی است که در این زمینه بحث و بررسی‌هایی صورت گرفت و ما نیز در سازمان توسعه تجارت ایران تلاش خواهیم کرد که از همه ظرفیت‌های خود برای پیشبرد این مهم بهره بگیریم.

به گفته رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران؛ کالاهای که مواد اولیه تولیدات ضروری هستند در صف اول تخصیص ارز قرار می‌گیرند؛ در حال حاضر 2 هزار و 500 کد تعرفه به‌عنوان نیازهای اصلی معرفی، ثبت سفارش باز و امکان استفاده از ارز صادرات خود نیز فراهم شده است؛ در کنار این برای صادرکنندگان بحث سهمیه مازاد صادراتی نیز باز شده است که این اقدام را می‌توان یک مشوق خوب صادراتی تلقی کرد.

معاون وزیر صمت با برشمردن اقدامات سازمان توسعه تجارت ایران در شرایط اضطرار، گفت: امکان ترخیص کالاها در گمرک تسهیل شد؛ همچنین کارت بازرگانی و ثبت سفارش تمدید و مهلت رفع تعهد یک ماه اضافه شد.

دهقان دهنوی در پایان ابراز امیدواری کرد که اقدامات سازمان توسعه تجارت ایران به عملکرد تجارت خارجی کمک کند.