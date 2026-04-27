به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، محمدعلی دهقان دهنوی در هشتمین جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان ضمن پاسداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی۴۰ روزه از تلاش‌های کارکنان سازمان در مدیریت روند تجاری تقدیر کرد و گفت: در این مدت با تلاش‌های بی‌شائبه کارکنان سازمان خللی در روند صادرات و واردات کشور مشاهده نشد.

او با گریز بر اقدامات ۱۰ گانه سازمان توسعه تجارت ایران در شرایط اضطرار، بیان کرد: بعد از دریافت مصوبات شعام سازمان باهدف جلوگیری از بروز وقفه در چرخه صادرات و واردات، اقدامات خوبی در زمینه تسریع در ترخیص کالا، تمدید کارت بازرگانی، افزایش مهلت رفع تعهدات ارزی و ... را در دستور کار خود قرار داد که نتایج مثبت آن را در زمینه تامین، تولید و تجارت مشاهده کردیم.

معاون وزیر صمت در ادامه بر تدوام تلاش‌ها برای کاهش تبعات منفی آسیب رسیدن به بنگاه‌های تولیدی، تصریح کرد و افزود: ایجاد مسیرهای جایگزین در روند صادرات و واردات یک ضرورت جدی است و باید باجدیت بر تقویت مسیرهای ریلی، جاده‌ای و بنادر شمالی متمرکز شویم.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران توسعه و تقویت سبد صادراتی را یک الزام ضروری دانست و گفت: رایزنی‌ با کشور هدف، امکان حضور مستمر تجار و بازرگان در بازارهای صادراتی، تولید صادرات محور، توسعه بازارهای هدف و رفع موانع صادراتی را باید بیش از پیش باجدیت دنبال و برای آنها برنامه‌ریزی کنیم.

دهقان دهنوی در پایان با بیان اینکه ایران در تامین زنجیره جهانی بیشتر به‌‎مثابه فروشنده کالای خام و نیمه خام، شناخته می‌شود، گفت: فروش کالای خام نیاز چندانی به بازاریابی و بازارسازی ندارد؛ چراکه فروش آن در بازارهای جهانی چالش‌برانگیز نیست و خریداران این محصولات خود پیش‌قدم خرید این کالاها هستند؛ در حال حاضر شرایط به سمتی رفته است که ما باید برای تولید کالا با ارزش افزوده بالا متمرکز شویم.

گفتنی است، در پایان این جلسه، ایرج معصومی حکم سرپرست دفتر ترویج تجارت را از دهقان دهنوی دریافت کرد.