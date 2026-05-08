۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۴۳

زمین‌لرزه خرم‌آباد را لرزاند

خرم‌آباد - زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۷ ریشتر عصر جمعه، ۱۸ اردیبهشت خرم‌آباد را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت ۱۷ و ۲۷ دقیقه و ۲۸ ثانیه عصر امروز جمعه زمین‌لرزه‌ای شهر خرم‌آباد مرکز لرستان را لرزاند.

بر اساس اعلام مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین‌لرزه با بزرگی ۳.۷ در مقیاس امواج داخلی ثبت شده است.

شدت این لرزه به گونه ای بود که بسیاری از شهروندان آن را احساس کردند.

کانون وقوع این زلزله در موقعیت جغرافیایی ۳۳.۲۶ درجه شمالی و ۴۸.۳۷ درجه شرقی و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین گزارش شده است.

مطابق اعلام مؤسسه ژئوفیزیک، فاصله کانون این زمین‌لرزه ۲۵ کیلومتری خرم‌آباد، ۴۰ کیلومتری ویسیان و ۴۱ کیلومتری معمولان بوده است.

بر اساس گزارش‌های اولیه، تاکنون گزارشی از خسارت‌ ناشی از این زمین‌لرزه دریافت نشده است.

