عراقچی محورهای مورد بررسی در سفر خود به چین را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی در شبکه اجتماعی اینستاگرام تصریح کرد: در سفر کوتاهی که به پکن داشتم، با جناب وانگ‌یی، وزیر محترم امور خارجه جمهوری خلق چین دیدار و گفت‌وگو کردم.

عراقچی تاکید کرد: با توجه به شراکت راهبردی عمیق میان دو کشور، مشورت‌های مستمر و نزدیک با چین برای جمهوری اسلامی ایران بسیار حائز اهمیت است.

وزیر امور خارجه ایران نوشت: در این دیدار، مسائل کلیدی از جمله جنگ تحمیلی اخیر علیه کشورمان، وضعیت تنگه هرمز و تحولات منطقه غرب آسیا، توسعه روابط تجاری و گسترش همکاری‌های بین‌المللی را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادیم.

دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در پایان نوشت: در این سفر بار دیگر مواضع حمایتی و سازنده چین از جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفت. از حسن میزبانی آقای وانگ‌یی و همکاران محترمشان صمیمانه سپاسگزارم.