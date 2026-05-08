۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۳۴

روس‌اتم: وضعیت نیروگاه هسته‌ای بوشهر آرام است

مدیرعامل شرکت «روس‌ اتم» با بیان اینکه به طور کلی وضعیت نیروگاه هسته‌ای بوشهر آرام است، تأکید کرد که این شرکت به تولید تجهیزات لازم برای واحدهای جدید نیروگاه بوشهر ادامه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مدیرعامل شرکت «روس‌ اتم» اعلام کرد که به تولید تجهیزات لازم برای واحدهای جدید نیروگاه هسته ‌ای بوشهر ایران ادامه می ‌دهند.

بر اساس این گزارش، «الکسی لیخاچف» در ادامه سخنانش تأکید کرد: به طور کلی وضعیت نیروگاه هسته ‌ای بوشهر آرام است.

وی همچنین گفت: اولین واحد نیروگاه هسته ‌ای بوشهر همچنان با ظرفیت کامل در حال فعالیت است.

به گفته لیخاچف، شرکت روس‌ اتم آماده است در صورت نبود خطر از سرگیری جنگ، کارکنان خود را فورا و به طور کامل به ایران بازگرداند.

مدیرعامل شرکت «روس‌ اتم» خاطرنشان کرد که این شرکت قصد دارد تجهیزات واحد دوم نیروگاه بوشهر را در سال ۲۰۲۷ به ایران ارسال کند.

کد مطلب 6823810

