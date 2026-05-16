به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، «الکسی لیخاچف» مدیرعامل شرکت دولتی انرژی هسته‌ ای روسیه «روس‌اتم» امروز شنبه در سخنانی اعلام کرد: عملیات بتن‌ ریزی و آرماتوربندی ساختمان‌ های واحد دوم نیروگاه هسته‌ ای بوشهر در ایران ازسر گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت دولتی انرژی هسته‌ ای روسیه در ادامه افزود: متخصصان روس‌اتم که در نیروگاه بوشهر هستند، همکاری فعال با پیمانکاران ایرانی را آغاز کرده‌ اند. شرکت روس‌اتم پشتیبانی فنی و مشاوره‌ ای برای عملیات ساخت‌ و ساز در نیروگاه هسته‌ ای بوشهر در ایران را سازماندهی کرده است.

«الکسی لیخاچف» سپس اضافه کرد: شرکت روس‌اتم تدوین برنامه‌ هایی برای افزایش شمار کارکنان روس در نیروگاه هسته‌ای بوشهر را آغاز کرده است. تا زمان روشن‌شدن وضعیت پیرامون ایران، روس‌اتم حق ندارد درباره بازگرداندن کامل کارکنان روس به نیروگاه هسته‌ای بوشهر تصمیم‌ گیری کند.