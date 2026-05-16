  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۴۱

ساخت‌وسازها در نیروگاه اتمی بوشهر از سر گرفته شده است

ساخت‌وسازها در نیروگاه اتمی بوشهر از سر گرفته شده است

مدیرعامل شرکت دولتی انرژی هسته‌ای روسیه «روس‌اتم» در سخنانی اعلام کرد: ساخت‌وسازها در نیروگاه اتمی بوشهر از سر گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، «الکسی لیخاچف» مدیرعامل شرکت دولتی انرژی هسته‌ ای روسیه «روس‌اتم» امروز شنبه در سخنانی اعلام کرد: عملیات بتن‌ ریزی و آرماتوربندی ساختمان‌ های واحد دوم نیروگاه هسته‌ ای بوشهر در ایران ازسر گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت دولتی انرژی هسته‌ ای روسیه در ادامه افزود: متخصصان روس‌اتم که در نیروگاه بوشهر هستند، همکاری فعال با پیمانکاران ایرانی را آغاز کرده‌ اند. شرکت روس‌اتم پشتیبانی فنی و مشاوره‌ ای برای عملیات ساخت‌ و ساز در نیروگاه هسته‌ ای بوشهر در ایران را سازماندهی کرده است.

«الکسی لیخاچف» سپس اضافه کرد: شرکت روس‌اتم تدوین برنامه‌ هایی برای افزایش شمار کارکنان روس در نیروگاه هسته‌ای بوشهر را آغاز کرده است. تا زمان روشن‌شدن وضعیت پیرامون ایران، روس‌اتم حق ندارد درباره بازگرداندن کامل کارکنان روس به نیروگاه هسته‌ای بوشهر تصمیم‌ گیری کند.

کد مطلب 6831892

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها