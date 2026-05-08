۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۵۳

نماینده لبنانی: وعده خلع سلاح مقاومت هرگز عملی نخواهد شد

«حسین الحاج حسن» ضمن تأکید بر پایبندی مقاومت به حق خود برای پاسخ به تجاوزگری رژیم صهیونیستی، هیئت مذاکره کننده لبنان را از دادن وعده خلع سلاح برحذر داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره،‌ «حسین الحاج حسن» نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت در مجلس لبنان تأکید کرد که اگر هیئت مذاکره‌کننده لبنانی وعده خلع سلاح مقاومت را داده باشد، هرگز نخواهد توانست این وعده را عملی کند.

بر اساس این گزارش، حسین الحاج حسن در ادامه سخنانش در واکنش به احتمال دور دیگری از مذاکرات بین دولت لبنان و اسرائیل در آمریکا گفت: تا زمانی که دشمن به توافق آتش‌ بس پایبند نباشد، مقاومت به احقاق حق خود در دادن پاسخ ادامه خواهد داد.

اظهرات این نماینده لبنانی در حالی است که وزارت امور خارجه آمریکا امروز اعلام کرد، برگزاری مذاکرات فشرده میان حکومت های لبنان و اسرائیل را در روزهای چهاردهم و پانزدهم ماه مه تسهیل می کند.

