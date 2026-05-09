به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانههای رژیم صهیونیستی گزارش دادند که تواناییهای حزبالله در حوزه پدافند هوایی و پهپادی بهطور قابل توجهی افزایش یافته و این موضوع نگرانی نهادهای امنیتی رژیم اسرائیل را برانگیخته است.
روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم نوشت تهدید حزبالله علیه ارتش صهیونیستی، بهویژه نیروی هوایی این رژیم، در حال افزایش است و پرواز پهپادهای صهیونیستی در آسمان لبنان به دلیل نگرانی از هدف قرار گرفتن توسط سامانههای ضدهوایی حزبالله کاهش یافته است.
این روزنامه افزود که حزبالله در تلاش است فعالیتهای هوایی رژیم اسرائیل در لبنان را مختل کند و تلآویو باید پیش از ریشهدار شدن این چالش، راهکاری عملی برای آن پیدا کند.
در همین حال، شبکه کان گزارش داد که نهادهای امنیتی و اطلاعاتی صهیونیستی پس از مجموعهای از رخدادهای اخیر، بهویژه در حوزه پهپادها، در حالت آمادهباش کامل قرار گرفتهاند.
بر اساس این گزارش، سطح هشدار در شمال سرزمینهای اشغالی نیز افزایش یافته و مقامات رژیم صهیونیستی از شکلگیری «نبردی جدید» در حوزه پهپادی ابراز نگرانی کردهاند.
رسانههای عبری همچنین اعلام کردند که به دلیل حساسیت این موضوع، دستوراتی به وزرای رژیم داده شده تا درباره برخی حوادث امنیتی اخیر اظهار نظر نکنند.
