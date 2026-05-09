  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۳:۴۴

نگرانی رسانه‌های صهیونیستی از توان پدافندی و پهپادی حزب‌الله

نگرانی رسانه‌های صهیونیستی از توان پدافندی و پهپادی حزب‌الله

رسانه‌های صهیونیستی از افزایش توان حزب‌الله در حوزه پدافند هوایی و پهپادی ابراز نگرانی کرده و هشدار دادند که فعالیت‌های هوایی اسرائیل در لبنان با چالش‌های فزاینده‌ای روبه‌رو شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که توانایی‌های حزب‌الله در حوزه پدافند هوایی و پهپادی به‌طور قابل توجهی افزایش یافته و این موضوع نگرانی نهادهای امنیتی رژیم اسرائیل را برانگیخته است.

روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم نوشت تهدید حزب‌الله علیه ارتش صهیونیستی، به‌ویژه نیروی هوایی این رژیم، در حال افزایش است و پرواز پهپادهای صهیونیستی در آسمان لبنان به دلیل نگرانی از هدف قرار گرفتن توسط سامانه‌های ضدهوایی حزب‌الله کاهش یافته است.

این روزنامه افزود که حزب‌الله در تلاش است فعالیت‌های هوایی رژیم اسرائیل در لبنان را مختل کند و تل‌آویو باید پیش از ریشه‌دار شدن این چالش، راهکاری عملی برای آن پیدا کند.

در همین حال، شبکه کان گزارش داد که نهادهای امنیتی و اطلاعاتی صهیونیستی پس از مجموعه‌ای از رخدادهای اخیر، به‌ویژه در حوزه پهپادها، در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند.

بر اساس این گزارش، سطح هشدار در شمال سرزمین‌های اشغالی نیز افزایش یافته و مقامات رژیم صهیونیستی از شکل‌گیری «نبردی جدید» در حوزه پهپادی ابراز نگرانی کرده‌اند.

رسانه‌های عبری همچنین اعلام کردند که به دلیل حساسیت این موضوع، دستوراتی به وزرای رژیم داده شده تا درباره برخی حوادث امنیتی اخیر اظهار نظر نکنند.

کد مطلب 6824039

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • حسین IR ۰۶:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۹
      0 0
      پاسخ
      انشاالله بزودی هواپیما آف 35واف 16و18سرنگون می گرددومن نصر من عندالله العزیز الحکیم
    • IR ۰۹:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۹
      0 0
      پاسخ
      ان شاء الله جنگ فعلی حزب الله با صهیون منجر به پیروزی درخشان حزب الله می شود. صدای شکستن استخوان صهیونیزم از جنوب لبنان به وضوح شنیده می شود.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها