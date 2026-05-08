به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل محبان شامگاه جمعه در تجمع مردمی شهر بجنورد در میدان شهید با اشاره به جایگاه هلال احمر در خدمت‌رسانی به جامعه اظهار کرد: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران طی سالیان گذشته همواره در کنار مردم بوده و در سخت‌ترین شرایط، از حوادث طبیعی گرفته تا بحران‌ها و شرایط ویژه، خدمات گسترده امدادی، درمانی و آموزشی ارائه کرده است.

وی با تبریک روز جهانی هلال احمر به امدادگران، نجاتگران و اعضای این جمعیت گفت: امروز به نمایندگی از تمامی نجاتگران، امدادگران و اعضای هلال احمر که در بین مردم حضور دارند، این روز را گرامی می‌داریم؛ عزیزانی که با روحیه ایثار و فداکاری در صحنه‌های مختلف خدمت‌رسانی حضور دارند و آرامش را به جامعه هدیه می‌کنند.

محبان با اشاره به توان تخصصی نیروهای امدادی خراسان شمالی افزود: بسیاری از نیروهای هلال احمر آموزش‌های تخصصی لازم را در حوزه‌های مختلف امداد و نجات فرا گرفته‌اند و در بحران‌های گوناگون حضوری مؤثر و حرفه‌ای داشته‌اند.

وی ادامه داد: در سال گذشته نیروهای امدادی و نجاتگران هلال احمر خراسان شمالی در بیش از هزار و ۲۰۰ حادثه و سانحه حضور یافتند و عملیات امدادرسانی انجام دادند که در نتیجه این اقدامات، جان بیش از هزار نفر به‌صورت مستقیم نجات یافت.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی این آمار را نشانه آمادگی، تخصص و تلاش شبانه‌روزی نیروهای امدادی دانست و گفت: این موفقیت‌ها حاصل آموزش مستمر، تجربه میدانی، تجهیز مناسب و روحیه انسان‌دوستانه امدادگران است.

وی با اشاره به توسعه زیرساخت‌ها و تجهیزات هلال احمر استان خاطرنشان کرد: در کنار آمادگی نیروهای امدادی، تجهیزات نوین و به‌روز نیز به ناوگان هلال احمر اضافه شده است و بخشی از این تجهیزات در راهپیمایی امسال به نمایش گذاشته شد.

محبان افزود: تجهیز ناوگان امدادی، نوسازی خودروهای امدادی و اداری، تقویت انبارهای امدادی و تأمین امکانات موردنیاز، از اقدامات مهمی بوده که در سال جاری انجام شده و امروز در مقایسه با دو دهه گذشته، هلال احمر استان از آمادگی و تجهیزات بی‌سابقه‌ای برخوردار است.

وی با بیان اینکه آموزش، محور اصلی کاهش خسارات در بحران‌هاست، تصریح کرد: اگرچه امدادگران باید همواره آماده باشند، اما آمادگی مردم نیز اهمیت بسیار زیادی دارد، زیرا در بسیاری از حوادث، آگاهی از چند نکته ساده می‌تواند مرز میان زندگی و مرگ باشد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی از مردم خواست در دوره‌های آموزشی این جمعیت شرکت کنند و گفت: هلال احمر آمادگی کامل برای ثبت‌نام و برگزاری دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی را دارد و تاکنون ۱۲۰ هزار نفر تحت آموزش‌های مختلف هلال احمر قرار گرفته‌اند.

وی ادامه داد: در هفته هلال احمر، نهضت آموزش عمومی برای ۱۲۰ هزار نفر دیگر نیز آغاز خواهد شد تا سطح آمادگی عمومی جامعه در برابر سوانح و حوادث افزایش یابد.

محبان همچنین به توسعه خدمات درمانی هلال احمر اشاره کرد و افزود: ارائه خدمات درمانی ارزان‌قیمت برای مردم، به‌ویژه اقشار نیازمند، از اولویت‌های مهم این مجموعه است و در حوزه تولید اندام مصنوعی برای جانبازان و افراد نیازمند نیز اقدامات مؤثری انجام شده است.

وی با بیان اینکه خدمات درمانی هلال احمر در استان تقویت شده، گفت: در هفته هلال احمر، آزمایشگاه هلال احمر در کنار مرکز شیمی‌درمانی و مرکز دارویی موجود راه‌اندازی خواهد شد تا خدمات تخصصی درمانی با هزینه مناسب‌تری به مردم ارائه شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی افزود: همچنین برنامه‌ریزی لازم برای راه‌اندازی مرکز درمانی جدید تا پایان سال انجام شده تا دامنه خدمات درمانی این مجموعه بیش از گذشته گسترش یابد.

وی با اشاره به خدمات ارائه‌شده از سوی هلال احمر در شرایط بحرانی و ایام ویژه بیان کرد: در دوران بحران و شرایط سخت، جمعیت هلال احمر در کنار مردم حضور فعال داشته و خدمات درمانی و امدادی گسترده‌ای ارائه کرده است و این مسیر همچنان ادامه خواهد داشت.

محبان در پایان با دعوت از مردم برای مشارکت در فعالیت‌های بشردوستانه هلال احمر اظهار کرد: هلال احمر متعلق به مردم است و حضور داوطلبانه مردم در این مجموعه، سرمایه بزرگی برای خدمت‌رسانی به جامعه محسوب می‌شود.

وی ضمن قدردانی از همراهی مردم، امدادگران، داوطلبان و اعضای جمعیت هلال احمر، برای همه شهروندان آرزوی سلامتی، آرامش و موفقیت کرد.