محبان: یک کوهنورد در ارتفاعات سملقان جان باخت و برادرش نجات یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی، ابوالفضل محبان اظهار کرد: صبح پنجشنبه، گزارشی مبنی بر وقوع حادثه برای گروهی از کوهنوردان در ارتفاعات یامان‌داغی شهرستان سملقان به مرکز پاسخگویی اضطراری ۱۱۲ هلال‌احمر اعلام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی گفت: بنابر گزارش اولیه، یکی از اعضای گروه به دلیل ایست قلبی جان خود را از دست داده و برادر وی نیز بر اثر شوک ناشی از حادثه دچار حمله قلبی شده بود.

محبان افزود: بلافاصله تیم‌های واکنش سریع کوهستان هلال‌احمر شهرستان سملقان به محل اعزام شدند و اقدامات اولیه امدادی برای فرد مصدوم انجام شد.

وی تصریح کرد: امدادگران پس از تثبیت وضعیت مصدوم، با استفاده از بسکت و برپایی کارگاه‌های فنی، عملیات انتقال فرد مصدوم و پیکر فرد جان‌باخته را از ارتفاعات به پایین کوه انجام دادند.

محبان بیان کرد: این عملیات به دلیل سخت‌گذر بودن منطقه و شرایط کوهستانی، بیش از ۷ ساعت ادامه داشت و با تلاش نیروهای امدادی به پایان رسید.