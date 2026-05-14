محبان: یک کوهنورد در ارتفاعات سملقان جان باخت و برادرش نجات یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی، ابوالفضل محبان اظهار کرد: صبح پنجشنبه، گزارشی مبنی بر وقوع حادثه برای گروهی از کوهنوردان در ارتفاعات یامانداغی شهرستان سملقان به مرکز پاسخگویی اضطراری ۱۱۲ هلالاحمر اعلام شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی گفت: بنابر گزارش اولیه، یکی از اعضای گروه به دلیل ایست قلبی جان خود را از دست داده و برادر وی نیز بر اثر شوک ناشی از حادثه دچار حمله قلبی شده بود.
محبان افزود: بلافاصله تیمهای واکنش سریع کوهستان هلالاحمر شهرستان سملقان به محل اعزام شدند و اقدامات اولیه امدادی برای فرد مصدوم انجام شد.
وی تصریح کرد: امدادگران پس از تثبیت وضعیت مصدوم، با استفاده از بسکت و برپایی کارگاههای فنی، عملیات انتقال فرد مصدوم و پیکر فرد جانباخته را از ارتفاعات به پایین کوه انجام دادند.
محبان بیان کرد: این عملیات به دلیل سختگذر بودن منطقه و شرایط کوهستانی، بیش از ۷ ساعت ادامه داشت و با تلاش نیروهای امدادی به پایان رسید.
