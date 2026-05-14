محبان: راننده تراکتور در بجنورد بر اثر صاعقه جان باخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هلال احمر خراسان شمالی، ابوالفضل محبان اظهار کرد: ظهر پنجشنبه گزارشی مبنی بر وقوع حادثه صاعقهزدگی در روستای رئین بجنورد به مرکز پاسخگویی اضطراری ۱۱۲ جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی اعلام شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی گفت: تیمهای واکنش سریع جمعیت هلالاحمر به محل اعزام شدند و پس از انجام اقدامات لازم، پیکر فرد جانباخته را به عوامل مربوط تحویل دادند.
محبان با تأکید بر رعایت نکات ایمنی در شرایط ناپایدار جوی از شهروندان خواست: در زمان وقوع رعد و برق و بارندگی، از حضور در فضاهای باز، زمینهای کشاورزی و ارتفاعات خودداری کنند.
نظر شما