۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۳۰

محبان: راننده تراکتور در بجنورد بر اثر صاعقه جان باخت

بجنورد- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی گفت: بر اثر برخورد صاعقه در روستای رئین بجنورد، راننده تراکتور جان باخت و پیکر وی توسط امدادگران تحویل داده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هلال احمر خراسان شمالی، ابوالفضل محبان اظهار کرد: ظهر پنجشنبه گزارشی مبنی بر وقوع حادثه صاعقه‌زدگی در روستای رئین بجنورد به مرکز پاسخگویی اضطراری ۱۱۲ جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی اعلام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی گفت: تیم‌های واکنش سریع جمعیت هلال‌احمر به محل اعزام شدند و پس از انجام اقدامات لازم، پیکر فرد جان‌باخته را به عوامل مربوط تحویل دادند.

محبان با تأکید بر رعایت نکات ایمنی در شرایط ناپایدار جوی از شهروندان خواست: در زمان وقوع رعد و برق و بارندگی، از حضور در فضاهای باز، زمین‌های کشاورزی و ارتفاعات خودداری کنند.

