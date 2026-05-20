ابوالفضل محبان در گفتوگو با خبرنگار مهر از اعلام آمادهباش نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر خراسان شمالی خبر داد و اظهار کرد: با توجه به شرایط جوی پیشرو و احتمال بروز حوادث، تمامی تیمهای امداد و نجات، پایگاههای ثابت و سیار و نیروهای عملیاتی در حالت آمادهباش قرار گرفتهاند.
وی افزود: تجهیزات و امکانات امدادی نیز برای پاسخگویی سریع به حوادث احتمالی ناشی از شرایط جوی در مناطق مختلف استان پیشبینی شده است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی از شهروندان خواست ضمن توجه به هشدارهای هواشناسی، از سفرهای غیرضروری خودداری کرده و در صورت بروز شرایط اضطراری با نیروهای امدادی همکاری لازم را داشته باشند.
محبان تأکید کرد: هلالاحمر خراسان شمالی تا پایان شرایط ناپایدار جوی بهصورت مستمر وضعیت مناطق مختلف را رصد و اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
