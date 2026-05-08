۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۴۳

ساعت و نحوه فعالیت ادارات استان ایلام مشخص شد

ایلام - معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استانداری ایلام گفت: ساعت و نحوه فعالیت ادارات استان ایلام مشخص شد.

افشین کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حسب دستور مقام‌عالی استان و با هدف ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی، افزایش بهره‌وری و پاسخگویی مطلوب‌تر به مطالبات مردم، کلیه ادارات با حضور کامل کارکنان در محل کار، روند رسیدگی به امور مراجعان را با سرعت و نظم بیشتری دنبال و به‌صورت حضوری و صددرصدی، کارکنان دستگاه‌های اجرایی ایفای وظیفه خواهند کرد.

وی ادامه داد: نحوه فعالیت کلیه ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان، از روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۹، با حضور ۱۰۰ درصد کارکنان اعلام می‌شود:

وی گفت: در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه سراسری برق و با هدف تامین آسایش و عدم ایجاد وقفه در خدمات‌رسانی به آحاد مردم، نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی استان از روز ‌شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه سال جاری تا اطلاع ثانوی، از ساعت ۷ صبح تا ۱۳ اعلام می‌شود.

وی افزود: فعالیت بانک‌ها براساس اطلاعیه کمیسیون هماهنگی بانک‌ها و با هماهنگی بخشنامه استانداری اعلام می شود.

وی تصریح کرد: دورکاری روزهای پنجشنبه (به استثنای دستگاه‌های خدمات‌رسان و عملیاتی ارائه‌دهنده خدمات ضروری در حوزه‌های بهداشت و درمان، انرژی، امداد، ارتباطات، حمل‌ونقل عمومی، خدمات شهری، آتش‌نشانی و ...) کماکان تا اطلاع ثانوی معتبر می‌باشد.

وی گفت: نحوه فعالیت‌های آموزشی مدارس و دانشگاه‌ها، طبق ابلاغیه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری می باشد؛ کارکنان اداری مراکز آموزشی و دانشگاهی ملزم به حضور ۱۰۰ درصدی در محل کار خواهند بود.

وی افزود: نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی از شمول این بخشنامه مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های سلسله مراتب خود است.

کریمی گفت: میزان ساعت کار کاهش یافته تا سقف مقرر در ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از طریق دورکاری جبران شود.

