سردار بهاریان: دشمن در تحقق اهداف ضدایرانی خود شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ولی بهاریان شامگاه جمعه در تجمع مردمی شهر بیجار اظهار کرد: ما در چهار سنگر مشغول فعالیت هستیم و پس از شهادت رهبر ما، درس محکمی به دشمن داده شد.

وی با اشاره به اقدامات دشمن در دوران اغتشاشات افزود: سنگر دوم، سنگر خیابانی بود؛ دشمن برنامه‌ریزی کرده بود تا در ماه رمضان کشور را به زانو درآورد اما با هوشیاری مردم و نیروهای انقلابی شکست خورد.

دشمن به دنبال ایجاد تفرقه است

جانشین سپاه انصارالحیدر همدان ادامه داد: دشمن پس از ناکامی در حوزه نظامی، به دنبال ایجاد تفرقه در جامعه است و در این مسیر حتی دانش‌آموزان کشور را هدف قرار داد.

بهاریان تصریح کرد: سنگر چهارم، کشورهای جبهه مقاومت هستند که از ایران اسلامی دفاع کردند و اجازه ندادند دشمن به اهداف خود برسد.

برنامه دشمن برای توقف توان هسته‌ای و موشکی ناکام ماند

وی خاطرنشان کرد: دشمنان برنامه‌ریزی کرده بودند توان هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی را برچینند اما در این مسیر نیز ناکام ماندند.

جانشین سپاه انصارالحیدر همدان تأکید کرد: ملت ایران در صورت لزوم در برابر دشمنان خواهد ایستاد و از آرمان‌های انقلاب دفاع می‌کند.

بهاریان همچنین با اشاره به روند دیپلماسی کشور گفت: میدان دیپلماسی با افتخار در حال پیشروی است و افرادی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، تحت نظر و تأیید رهبر معظم انقلاب هستند.

وی آمریکا را عامل اقدامات علیه کشورهای مسلمان دانست و افزود: جمهوری اسلامی ایران همزمان در میدان مقاومت و دیپلماسی با قدرت حضور دارد.