به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بانک مرکزی آمریکا در گزارش مالی خود هشدار داد که جنگ مداوم با ایران که به شوک افزایش قیمت نفت و توقف انتقال انرژی در جهان منجر شده یک تهدید بزرگتر برای ثبات مالی جهانی به شمار می رود.

در این گزارش که بر پایه نظرسنجی صورت گرفته از فعالان اقتصادی و تحلیلگران مالی تهیه شده آمده است، اکثر شرکت کنندگان در این نظر سنجی معتقدند شوک نفتی برآمده از جنگ افروزی علیه ایران تهدید مستقیمی علیه اقتصاد جهانی به شمار می رود.

تداوم جنگ علیه ایران و اختلال در زنجیره تأمین انرژی و کالا ممکن است به افزایش مجدد تورم و رکود اقتصادی در آمریکا و جهان بیانجامد. قیمت بنزین نیز در آمریکا به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۲۲رسیده است.

این در حالی است که ترامپ همواره تلاش دارد از پشت پست های مجازی خود این تصویر را القا کند که جنگ افروزی علیه ایران تأثیر مستقیم و خاصی بر آمریکا ندارد.