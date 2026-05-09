تبعات جنگ علیه ایران؛ فائو زنگ خطر را درباره کمبود گندم به صدا درآورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، سازمان خواربار و کشاورزی وابسته به ملل متحد (فائو) از افزایش قیمت مواد غذایی در جهان تحت تاثیر تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و پیامدهای آن خبر داد.

سازمان فائو اعلام کرد شاخص این سازمان درباره قیمت مواد غذایی در ماه آوریل امسال در مقایسه با آوریل سال گذشته به میزان ۲ درصد افزایش یافته و به بالاترین میزان از سال ۲۰۲۳ تاکنون رسیده است.

در بیانیه فائو آمده است بیشترین میزان افزایش قیمت در بخش روغن‌های نباتی ثبت شده چرا که افزایش قیمت نفت خام تحت تاثیر پیامدهای جنگ در منطقه، موجب شده است صنایع تولید سوخت از روغن‌های نباتی، به علت افزایش تقاضا رونق پیدا کنند.

طبق گزارش فائو، نگرانی‌ها درباره کاهش تولید در جنوب شرق آسیا نیز در افزایش قیمت مواد غذایی نقش داشته است.

قیمت گندم نیز به علت افزایش قیمت کودهای شیمیایی تحت تاثیر جنگ، و همچنین به علت نگرانی از خشکسالی در آمریکا و استرالیا به میزان ۰.۰۸ درصد (هشت دهم درصد) افزایش یافته است.

فائو اعلام کرد کشاورزان ممکن است امسال کود کمتری برای تولید گندم مصرف کنند و همین مسئله موجب کاهش تولید و افزایش قیمت گندم خواهد شد.