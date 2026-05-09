آزمونی دیگر برای ملی پوشان جودو ایران/ آغاز مبارزات در قزاقستان

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعهکشی رقابتهای جودو گرنداسلم قزاقستان برگزار شد و سه جودوکار ایران رقبای خود را شناختند؛ جایی که الیاس پرهیزگار، امیرعباس چوپان و محمدپوریا بناییان در اوزان مختلف به مصاف رقبایی از برزیل، رومانی، لهستان و فرانسه خواهند رفت.
بر این اساس، امروز شنبه و در وزن منفی ۸۱ کیلوگرم، الیاس پرهیزگار در نخستین دیدار به مصاف «دیوید لیما» از برزیل میرود و در صورت پیروزی، مقابل «فرانسوا گوتیه دراپو» از کانادا قرار خواهد گرفت.
در ادامه مسابقات و روز یکشنبه، امیرعباس چوپان در وزن منفی ۹۰ کیلوگرم نخستین مبارزه خود را برابر «ولاد ویزان» از رومانی برگزار میکند.
همچنین در وزن مثبت ۱۰۰ کیلوگرم، محمدپوریا بناییان در دور نخست با قرعه استراحت روبهرو شده و در اولین مبارزه خود باید با «گرزگورز ترسینسکی» از لهستان دیدار کند. بناییان در صورت برتری در این مبارزه، به مصاف «تیمن دیابی» جودوکار فرانسوی خواهد رفت.
هدایت تیم ملی جودوی ایران در این رقابتها بر عهده رشاد ممدف، مربی آذربایجانی تیم ملی است و ایوب رستمی نیز به عنوان مربی او را همراهی میکند.
نظر شما