کاهش درآمد نفتی اوپک در ۲۰۲۵؛ ایران ششمین عضو پردرآمد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اوپک، تازه‌ترین گزارش این سازمان نشان می‌دهد مجموع درآمد نفتی ۱۲ عضو اوپک در سال ۲۰۲۵ به ۶۱۹ میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با درآمد ۶۵۱ میلیارد دلاری سال ۲۰۲۴ کاهش ۳۲ میلیارد دلاری را نشان می‌دهد. به این ترتیب، درآمد نفتی این سازمان برای سومین سال متوالی روند نزولی داشته است.

بر اساس این گزارش، درآمد نفتی اعضای اوپک از ۸۲۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ به ۶۷۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ کاهش یافت و سپس در سال ۲۰۲۴ به ۶۵۱ میلیارد دلار رسید و در نهایت در سال ۲۰۲۵ به ۶۱۹ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.

در این میان، درآمد نفتی ایران با وجود تشدید تحریم‌های آمریکا و بازگشت سیاست فشار حداکثری، کاهش چشمگیری نداشته است. ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۴۵ میلیارد و ۳۳۵ میلیون دلار از محل صادرات نفت درآمد کسب کرده، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴ حدود ۴۶ میلیارد و ۷۷۶ میلیون دلار بوده است؛ بنابراین درآمد نفتی ایران تنها حدود ۱.۴ میلیارد دلار کاهش یافته است.

گزارش اوپک همچنین نشان می‌دهد درآمد نفتی ایران طی سال‌های اخیر روندی نسبتاً افزایشی داشته و درآمد سال ۲۰۲۵ حدود ۲۰ میلیارد دلار بیشتر از درآمد نفتی کشور در سال ۲۰۲۱ بوده است. ایران با سهمی بیش از ۷ درصد از کل درآمد نفتی اوپک، در جایگاه ششمین عضو پردرآمد این سازمان قرار دارد.

بر اساس این گزارش، عربستان سعودی با ۲۱۳ میلیارد دلار بیشترین درآمد نفتی را در میان اعضای اوپک به دست آورده است. پس از آن عراق با ۸۸ میلیارد دلار، امارات با ۷۳ میلیارد دلار، کویت با ۶۱ میلیارد دلار و نیجریه با ۵۴ میلیارد دلار در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

درآمد نفتی سایر اعضای اوپک نیز به این شرح اعلام شده است: الجزایر ۲۲ میلیارد دلار، لیبی ۲۹ میلیارد دلار، ونزوئلا ۱۸ میلیارد دلار، کنگو ۶.۳ میلیارد دلار، گابن ۵.۱ میلیارد دلار و گینه استوایی ۱.۲ میلیارد دلار.