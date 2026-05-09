۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۰۴

پرداخت ودیعه مسکن به آسیب دیدگان جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر،عبدالرضا گلپایگانی در حاشیه سفر به میناب اظهار کرد: ودیعه مسکن برای تعمیر و ساخت خانه‌های آسیب دیده و یا تخریب شده در جنگ از ۴۰۰ میلیون تا دو میلیارد تومان پرداخت می‌شود.

گلپایگانی افزود: این وام متناسب با نرخ شهرستان، مراکز استان و کلان شهرها از محل مبلغ رهن که در اختیار بانک‌های مسکن قرار گرفته به مالکان پرونده‌های تشکیل شده پرداخت می‌شود.

وی گفت: ساخت خانه‌هایی که ویران شده در کلان شهرها به عهده شهرداری‌ها و در سایر شهرستان‌های کشور با محوریت بنیاد مسکن است.

معاون وزیر و هیئت همراه پس از بازدید از دبستان شجره طیبه، برای غبار روبی قبور مطهر شهدا به گلزار شهدای دانش آموزی رفتند.

