مراسم یادبود عبدالله موحد در بابلسر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بزرگداشت عبدالله موحد چهره نامدار کشتی ایران و دارنده ۶ طلای المپیک و جهان، در زادگاهش بابلسر با حضور مسئولان استانی و جمع زیادی از قهرمانان و پیشکسوتان کشتی ایران برگزار شد.

در این مراسم چهره‌های شاخصی همچون علی اکبر حیدری، ابراهیم جوادی، عباس نمازیان، محمدرضا طالقانی، امیررضا خادم، مجید ترکان، عسگری محمدیان، حسن یزدانی، حسن رنگرز، عباس حاج کناری، عزیز واگذاری، اصغر ثمربخش، سلمان قادری، اسدااله رضایی، محمود گنجی، آیت واگذاری، صدرالدین کاظمی، علی اکبر جیرسرایی، امید شایگان، رضا پورسلاخ، ایرج ناییجی، محمد محمودی، داوود زوله، احمد دباغ و اکبر فیض حضور داشتند.

زنده‌یاد موحد ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ در سن ۸۶ سالگی در ویرجینیای آمریکا بر اثر حمله قلبی دار فانی را وداع گفت. مرحوم موحد با همسرش در ماشین حضور داشتند که دچار سکته قلبی می‌شود. همسر موحد که پشت فرمان نشسته بوده‌، از این اتفاق دچار شوک شده و خودروی آنها واژگون می‌شود. همسر موحد نیز که دچار جراحت شده بود، هم‌اکنون در بیمارستان بستری است.

افتخارات مرد بزرگ کشتی ایران

اسطوره کشتی ایران نخستین‌بار در وزن چهارم تیم ملی در رقابتهای جهانی ۱۹۶۵ منچستر به مقام قهرمانی دست یافت. مجموعه مدالهای طلای این نابغه بزرگ کشتی ایران طی سالهای ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۰ میلادی با کسب ۸ طلا در رقابتهای المپیک ، جهانی و بازیهای آسیایی منحصر به فرد شد.

بزرگترین افتخار عبدالله موحد کسب مدال طلای المپیک ۱۹۶۸ مکزیکوسیتی بود. وی که نخستین‌بار در رقابتهای جهانی ۱۹۶۳ صوفیه تحت هدایت نبی سروری و غفاری صاحب دوبنده تیم ملی شده بود آخرین‌بار در رقابتهای جهانی ۱۹۷۱ (این بار نیز در صوفیه) مسابقه داد. رقابتهای المپیک ۱۹۷۲ مونیخ پایان راه مرد افسانه‌ای کشتی ایران در تیم ملی بود و وی با آسیب دیدگی مقابل حریف پانامایی با دنیای قهرمانی وداع کرد. موحد عضو تالار مشاهیر اتحادیه جهانی کشتی نیز بود.