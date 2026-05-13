  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۱۵

جدال آزادکاران جوان برای دوبنده آسیایی در ۳ وزن

جدال آزادکاران جوان برای دوبنده آسیایی در ۳ وزن

رقابت‌های انتخابی درون‌اردویی تیم ملی کشتی آزاد جوانان برای تعیین ملی‌پوشان اعزامی به مسابقات آسیایی تایلند در اوزان ۵۷، ۷۰ و ۷۹ کیلوگرم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های انتخابی درون اردویی تیم ملی کشتی آزاد جوانان به منظور تعیین ملی پوشان اعزامی به رقابت‌های آسیایی تایلند در اوزان ۵۷، ۷۰ و ۷۹ کیلوگرم برگزار می شود. شرایط برگزاری و اسامی نفرات حاضر در این مسابقات در اردوی تیم ملی کشتی آزاد جوانان در خانه کشتی شهر خرم آباد برگزار می شود به شرح زیر است:

وزن کشی: روز سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه از ساعت ۸ لغایت ۸:۳۰ صبح با ۲ کیلوگرم ارفاق وزن
آغاز مسابقات از ساعت ۱۱ صبح روز ۲۹ اردیبهشت ماه

اسامی نفرات شرکت کننده:
۵۷ کیلوگرم: عرفان سیری (تهران) محمد صفرپور (مازندران)
۷۰ کیلوگرم: سجاد پیردایه (لرستان) مرتضی حاج ملامحمدی (البرز) رضا شمسی پور (تهران)
۷۹ کیلوگرم: سبحان اسمی (تهران) امیرمحمد زرین کام (تهران) مهدی اسماعیلی (مازندران)

کد مطلب 6828451

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه