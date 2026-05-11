آمریکا میزبان مسابقات جهانی کشتی ۲۰۲۷ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه جهانی کشتی میزبانان ۴ رقابت جهانی در سال ۲۰۲۷ میلادی را معرفی کرد. رقابت های جهانی کشتی در رده ی بزرگسالان در سال ۲۰۲۷ در شهر لاس وگاس آمریکا برگزار می شود. مسابقات قهرمانی کشتی بزرگسالان جهان سال آینده که اولین مرحله انتخابی المپیک برای بازی‌های ۲۰۲۸ لس‌آنجلس نیز خواهد بود، ۲۰ لغایت ۲۸ شهریورماه سال ۱۴۰۶ در مرکز تاریخی توماس و مک، دانشگاه لاس وگاس، نوادا برگزار خواهد شد. این مرکز حدود ۲۰،۰۰۰ نفر ظرفیت دارد.

در این مسابقات اولین سهمیه‌های مستقیم برای بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس اعطا خواهد شد. ۷۲ مدال‌آور (اول، دوم و سوم مشترک) در ۱۸ وزن المپیکی در مسابقات جهانی ۲۰۲۷، سهمیه‌هایی را برای کشورهای مربوطه خود کسب خواهند کرد.

بر اساس اعلام اتحادیه جهانی، مسبقات قهرمانی نوجوانان جهان ۲۰۲۷ روزهای ۱۱ تا ۱۷ مردادماه سال ۱۴۰۶ در شهر امان اردن، رقابت های قهرمانی جوانان جهان ۲۰۲۷ روزهای ۱ لغایت ۷ شهریورماه ۱۴۰۶ در شهر نووی ساد صربستان و مسابقات امید های جهان (زیر۲۳ سال) ۲۰۲۷ روزهای ۲۶ مهر لغایت ۲ آبان ماه ۱۴۰۶ در شهر براسوف رومانی برگزار خواهد شد.



اتحادیه جهانی برای زمان برگزاری مسابقات جهانی از سال ۲۰۲۸ تغییراتی را در نظر گرفته است، به طوری که مسابقات جوانان جهان قبل از نوجوانان و مسابقات امیدها نیز قبل از بزرگسالان برگزار خواهد شد.