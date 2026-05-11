  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۱۴

با اعلام اتحادیه جهانی کشتی؛

آمریکا میزبان مسابقات جهانی کشتی ۲۰۲۷ شد

آمریکا میزبان مسابقات جهانی کشتی ۲۰۲۷ شد

اتحادیه جهانی کشتی میزبانان ۴ رقابت جهانی نوجوانان، جوانان، زیر ۲۳ سال و بزرگسالان در سال ۲۰۲۷ را به همراه زمان برگزاری این مسابقات اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه جهانی کشتی میزبانان ۴ رقابت جهانی در سال ۲۰۲۷ میلادی را معرفی کرد. رقابت های جهانی کشتی در رده ی بزرگسالان در سال ۲۰۲۷ در شهر لاس وگاس آمریکا برگزار می شود. مسابقات قهرمانی کشتی بزرگسالان جهان سال آینده که اولین مرحله انتخابی المپیک برای بازی‌های ۲۰۲۸ لس‌آنجلس نیز خواهد بود، ۲۰ لغایت ۲۸ شهریورماه سال ۱۴۰۶ در مرکز تاریخی توماس و مک، دانشگاه لاس وگاس، نوادا برگزار خواهد شد. این مرکز حدود ۲۰،۰۰۰ نفر ظرفیت دارد.

در این مسابقات اولین سهمیه‌های مستقیم برای بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس اعطا خواهد شد. ۷۲ مدال‌آور (اول، دوم و سوم مشترک) در ۱۸ وزن المپیکی در مسابقات جهانی ۲۰۲۷، سهمیه‌هایی را برای کشورهای مربوطه خود کسب خواهند کرد.

بر اساس اعلام اتحادیه جهانی، مسبقات قهرمانی نوجوانان جهان ۲۰۲۷ روزهای ۱۱ تا ۱۷ مردادماه سال ۱۴۰۶ در شهر امان اردن، رقابت های قهرمانی جوانان جهان ۲۰۲۷ روزهای ۱ لغایت ۷ شهریورماه ۱۴۰۶ در شهر نووی ساد صربستان و مسابقات امید های جهان (زیر۲۳ سال) ۲۰۲۷ روزهای ۲۶ مهر لغایت ۲ آبان ماه ۱۴۰۶ در شهر براسوف رومانی برگزار خواهد شد.

اتحادیه جهانی برای زمان برگزاری مسابقات جهانی از سال ۲۰۲۸ تغییراتی را در نظر گرفته است، به طوری که مسابقات جوانان جهان قبل از نوجوانان و مسابقات امیدها نیز قبل از بزرگسالان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6826307
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها