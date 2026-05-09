حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، با تداوم وزش باد نسبتاً شدید تا شدید شمال غربی تا اوایل وقت روز دوشنبه، سواحل و فراساحل استان به‌تناوب مواج خواهند بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: در این مدت احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقه‌ای و همچنین در برخی نقاط استان وقوع گردوخاک محلی، دور از انتظار نیست.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی افزایش ابر، در برخی ساعات وزش باد، در مناطق مستعد گرد و غبار خواهد بود.

وی تصریح کرد: وزش باد غالباً شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۱۰ تا ۳۴ گاهی تا ۴۴ کیلومتر در ساعت، روی دریا و در سواحل در برخی ساعات ۱۶ تا ۴۴ گاهی بیش از ۵۴ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: ارتفاع موج دریا ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی ۱۸۰ سانتی‌متر و در نواحی مرکزی و جنوبی ۱۲۰ تا ۲۱۰ گاهی تا ۲۴۰ سانتی‌متر خواهد بود.