رگبار شدید باران همراه با رعد و برق خراسان رضوی را فرا می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی الهی اظهار کرد: وزش باد شدید همراه با گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا تا پایان هفته در استان وجود دارد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: بیشترین سرعت وزش باد در نقاط جنوبی استان پیش‌بینی شده که باعث انتقال ذرات گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا به مناطق مرکزی نیز می شود.

وی اضافه کرد: همچنین جریانات ناپایدار جوی از عصر امروز فعال می شود و رگبار شدید باران همراه با رعد و برق، نقاط مختلف را فرا می گیرد.

الهی ادامه داد: در روزهای پایان هفته نیز بر حجم بارش‌ها افزوده می شود و انتظار می رود در اکثر نقاط استان شاهد بارش‌های رگباری توام با رعد و برق، تگرگ و آبگرفتگی معابر باشیم.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته فریمان با کمینه دمای هوای ۶ درجه خنک ترین و داورزن با بیشینه دمای هوای ۳۲ درجه گرمترین نقاط استان بودند.

وی ادامه داد: همچنین در این بازه زمانی دمای هوای مشهد بین ۱۱ و ۲۱ درجه در نوسان بود و امروز دمای هوا افزایش می یابد.