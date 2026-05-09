۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۲۳

تردد در محورهای چهارمحال و بختیاری ۱۷.۶ درصد کاهش یافت

شهرکرد-رئیس مرکز مدیریت راه‌های چهارمحال و بختیاری از ثبت بیش از یک میلیون و ۸۹ هزار ورودی در محورهای استان طی فروردین‌ماه خبر داد و گفت: این میزان نسبت به سال گذشته ۱۷.۶ درصد کاهش دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، لاله اشرفی با اعلام آمار تردد فروردین‌ماه در محورهای چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: مجموع تردد ورودی به استان یک میلیون و ۸۹ هزار و ۶۷۹ دستگاه خودرو ثبت شده که نسبت به فروردین سال گذشته ۱۷.۶ درصد کاهش نشان می‌دهد.

وی افزود: در همین بازه زمانی، تردد خروجی از استان نیز ۹۲۱ هزار و ۶۵ دستگاه بوده که این رقم نسبت به سال قبل ۳۱ درصد افت داشته است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های استان با اشاره به پرترددترین محورها تصریح کرد: بیشترین حجم ترددها به ترتیب مربوط به شهرکرد، فرخشهر، مسیر فرخشهر به شهرکرد، سورشجان به شهرکرد، شهرکرد به سورشجان و شهرکرد به سفیددشت است.

اشرفی به مقاصد سفر خودروهای بومی استان اشاره کرد و گفت: بر اساس اطلاعات ثبت‌شده پلاک‌ها در دوربین‌های پلاک‌خوان در فروردین‌ماه، ۲۹۱ هزار و ۶۱۴ وسیله نقلیه متعلق به چهارمحال و بختیاری در سایر استان‌ها تردد داشته‌اند که استان‌های اصفهان، خوزستان و فارس با بیشترین سهم، سه مقصد اصلی سفرهای شهروندان استان بوده‌اند.

