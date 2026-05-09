قلندری: افزایش اعتبارات شهرستان اردبیل ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری در جلسه شورای برنامهریزی استان اردبیل با تأکید بر جایگاه ویژه این شهرستان اردبیل در ارائه خدمات به مناطق مختلف استان، خواستار افزایش اعتبارات اردبیل شد و با اشاره به جمعیت بالای شهرستان اردبیل، وسعت جغرافیایی، بار خدماتی و استفاده گسترده از زیرساختهای این شهرستان برای خدمترسانی به سایر مناطق استان، اظهار کرد: اردبیل به عنوان مرکز استان، نقش مهمی در ارائه خدمات مختلف به شهروندان سراسر استان دارد و این موضوع ضرورت افزایش اعتبارات شهرستان را دوچندان میکند.
وی اولویت اصلی را تکمیل پروژههای نیمهتمام بهویژه طرحهای بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی عنوان کرد و افزود:برای بهرهبرداری سریعتر از این پروژهها، اختصاص اعتبارات ملی و ویژه ضروری است.
فرماندار اردبیل همچنین اجرای طرح «محلهمحوری» را از برنامههای مهم شهرستان دانست و گفت: اجرای این طرح ییدر راستای خدماتدهی مناسب به شهروندان و کاهش آسیبهای اجتماعی، نیازمند تأمین و توزیع عادلانه اعتبارات است.
وی با تأکید بر لزوم شفافیت در روند تخصیص بودجه، تصریح کرد: اطلاعات مربوط به پروژهها و اعتبارات باید به فرمانداریها ارائه شود تا روند پیگیری و اجرای طرحها با هماهنگی و دقت بیشتری انجام گیرد.
قلندری در پایان خواستار توجه ویژه به توازنبخشی اعتبارات در سطح شهرستان شد تا زمینه توسعه متوازن و تسریع در اجرای پروژههای عمرانی و خدماتی فراهم شود.
نظر شما