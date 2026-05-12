مهدی بخشی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سهم مشگین شهر از مجموع اعتبارات استانی ۱۴.۸۶ درصد است که بر این اساس، این شهرستان پس از مرکز استان، رتبه دوم را در بهره‌مندی از اعتبارات استانی به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به رویکرد جدید در توزیع اعتبارات افزود: امسال توزیع اعتبارات استانی صرفاً برای پروژه‌هایی انجام خواهد شد که از پیشرفت فیزیکی ۸۵ درصدی برخوردار باشند و این تصمیم را با هدف تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، جلوگیری از توزیع پراکنده منابع و بهره‌برداری سریع‌تر از طرح‌های عمرانی عنوان کرد.

فرماندار مشگین شهر گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با اولویت‌بندی پروژه‌های قابل بهره‌برداری در سال جاری، گزارش دقیقی از میزان پیشرفت فیزیکی هر پروژه ارائه دهند تا بتوان از فرصت تخصیص متمرکز اعتبارات حداکثر استفاده را برد.

وی همچنین بر لزوم تسریع در رفع موانع حقوقی و تأمین منابع پیش‌بینی‌نشده پروژه‌های بالای ۸۵ درصد تأکید کرد.

وی در پایان با اشاره به جایگاه دوم مشگین شهر در جذب اعتبارات استانی، ابراز امیدواری کرد که با تداوم این روند و همکاری بین‌بخشی، شتاب تکمیل طرح‌های عمرانی شهرستان افزایش یابد و مردم هرچه زودتر ثمرات این پروژه‌ها را در زندگی روزمره خود احساس کنند.