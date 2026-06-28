پیشرفت ۹۰ درصدی ساختمان شهرداری ثمرین

به گزارش خبرگزاری مهر، اسلام آقاحسنی با اشاره به اقدامات عمرانی صورت گرفته در این شهر اظهار کرد: ساختمان جدید شهرداری و آتش‌نشانی ثمرین با اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان در مراحل پایانی احداث قرار دارد و با حمایت مسئولان استانی و کشوری، در هفته دولت افتتاح و به چرخه خدمات شهری اضافه خواهد شد.

وی با اشاره به گسترش زیرساخت‌های شهری افزود: در کنار احداث ابنیه اداری، نگاه ویژه‌ای به توسعه شبکه معابر و ساماندهی محیطی داشته‌ایم. بر همین اساس، عملیات زیرسازی و جدول‌گذاری ۷ خیابان در شهر ثمرین با صرف اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان انجام شده است.

شهردار ثمرین گفت: همچنین پروژه احداث دیوار حائل در سطح شهر با هزینه‌کرد ۳ میلیارد تومان در حال اجراست و ساماندهی رودخانه «عباسعلی‌چای» نیز با تخصیص ۱۲ میلیارد تومان اعتبار، بخش مهمی از چالش‌های محیطی منطقه را رفع کرده است.

آقاحسنی در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه خدمات زیربنایی اشاره کرد و افزود: اجرای طرح آب و فاضلاب و بهسازی شبکه در شهر ثمرین با هزینه‌ای معادل ۹ میلیارد تومان انجام شده است تا خدمات پایدار برای شهروندان فراهم شود.

شهردار ثمرین از تقویت ناوگان ماشین‌آلات شهرداری خبر داد و بیان کرد: با هدف ارتقای کیفیت خدمات شهری و تسریع در پروژه‌های عمرانی، سه دستگاه ماشین‌آلات سنگین و نیمه‌سنگین با اعتبار ۱۷ میلیارد تومان خریداری و به تجهیزات شهرداری افزوده شده است.

وی در خصوص وضعیت آسفالت معابر گفت: هم‌اکنون حدود ۷۰ درصد از خیابان‌های شهر زیرسازی و آسفالت شده‌اند و ۳۰ درصد کوچه و معابر فرعی نیز از نعمت آسفالت برخوردار شده‌اند که با برنامه‌ریزی صورت گرفته، عملیات آسفالت ۳ رشته خیابان جدید نیز در دستور کار امسال قرار دارد.

آقاحسنی با اشاره به رویکردهای فرهنگی شهرداری افزود: علاوه بر فعالیت‌های عمرانی، اجرای برنامه‌های فرهنگی، برگزاری جشنواره‌های محلی و حمایت از تولید آثار هنری از جمله فیلم و سریال با هدف معرفی ظرفیت‌های منطقه، از اولویت‌های شهرداری ثمرین است که انجام شده و می شود.