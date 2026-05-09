به گزارش خبرگزاری مهر، فخرالدین کردعلیوند در نشست هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی، بر ضرورت پایبندی همه دستگاه‌ها به قانون، رعایت کرامت انسانی و پاسخ‌گویی شفاف در فرایندهای اداری و قضایی تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت اجرای دقیق منشور حقوق شهروندی، گفت: صیانت از حقوق مردم، وظیفه‌ای همگانی است و نباید آن را صرفاً مسئولیت دستگاه قضایی دانست. تمامی نهادها باید در جهت تحقق عدالت و احترام به کرامت انسانی، به قانون و مقررات پایبند باشند.

معاون قضایی دادگستری لرستان، افزود: هیچ توجیهی برای نقض حقوق شهروندان پذیرفته نیست. نظارت مستمر، رسیدگی منصفانه و شفافیت در پاسخ‌گویی از اصولی است که باید در تمامی بخش‌های اجرایی و قضایی رعایت شود.

کردعلیوند با اشاره به برنامه‌های هیئت نظارت بر حقوق شهروندی، گفت: نظارت میدانی بر نحوه رفتار مأموران، بررسی نحوه نگهداری متهمان در بازداشتگاه‌ها، رصد نحوه ارائه خدمات در ادارات و تکریم ارباب‌رجوع، از جمله اقداماتی است که در دستور کار هیئت نظارت قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: تأمین امنیت روانی و اجتماعی مردم زمانی محقق می‌شود که عدالت و قانون‌مداری در همه سطوح به‌صورت یک فرهنگ و باور عمومی درآید. دستگاه قضایی استان با همکاری دیگر ارگان‌ها، با هرگونه تخلف منجر به تضییع حقوق شهروندی برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد.