۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۰۵

هیچ توجیهی برای نقض حقوق شهروندان پذیرفته نیست

خرم‌آباد - معاون قضایی دادگستری لرستان تأکید کرد: در استان هیچ توجیهی برای نقض حقوق شهروندان پذیرفته نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، فخرالدین کردعلیوند در نشست هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی، بر ضرورت پایبندی همه دستگاه‌ها به قانون، رعایت کرامت انسانی و پاسخ‌گویی شفاف در فرایندهای اداری و قضایی تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت اجرای دقیق منشور حقوق شهروندی، گفت: صیانت از حقوق مردم، وظیفه‌ای همگانی است و نباید آن را صرفاً مسئولیت دستگاه قضایی دانست. تمامی نهادها باید در جهت تحقق عدالت و احترام به کرامت انسانی، به قانون و مقررات پایبند باشند.

معاون قضایی دادگستری لرستان، افزود: هیچ توجیهی برای نقض حقوق شهروندان پذیرفته نیست. نظارت مستمر، رسیدگی منصفانه و شفافیت در پاسخ‌گویی از اصولی است که باید در تمامی بخش‌های اجرایی و قضایی رعایت شود.

کردعلیوند با اشاره به برنامه‌های هیئت نظارت بر حقوق شهروندی، گفت: نظارت میدانی بر نحوه رفتار مأموران، بررسی نحوه نگهداری متهمان در بازداشتگاه‌ها، رصد نحوه ارائه خدمات در ادارات و تکریم ارباب‌رجوع، از جمله اقداماتی است که در دستور کار هیئت نظارت قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: تأمین امنیت روانی و اجتماعی مردم زمانی محقق می‌شود که عدالت و قانون‌مداری در همه سطوح به‌صورت یک فرهنگ و باور عمومی درآید. دستگاه قضایی استان با همکاری دیگر ارگان‌ها، با هرگونه تخلف منجر به تضییع حقوق شهروندی برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد.

