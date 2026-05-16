به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر ذاکری هرندی، صبح شنبه در نشست بررسی روند ثبت جهانی محدوده فرهنگی و تاریخی شهر کرمان با تأکید بر اینکه موفقیت در حوزه میراث فرهنگی تنها به ثبت ملی و جهانی آثار محدود نمیشود، گفت: صیانت، مرمت اصولی و احیای بافت تاریخی کرمان نیازمند برنامهریزی منسجم، تقویت هماهنگی میان دستگاهها و حضور جدی بخش خصوصی است.
وی با اشاره به جایگاه تمدنی استان کرمان افزود: کرمان از پیشینهای عمیق و هویتی ریشهدار برخوردار است و هر اقدام عمرانی، فرهنگی و مدیریتی در این استان، در حقیقت با بخشی از یک تمدن کهن پیوند دارد.
وی افزود: با وجود ظرفیتهای گسترده تاریخی و فرهنگی، آنگونه که شایسته این جایگاه است به توانمندیهای تمدنی کرمان توجه نشده و لازم است نگاه به بافت تاریخی این شهر، از سطح ثبت آثار فراتر رفته و به سمت احیا و زنده نگه داشتن هویت تاریخی آن حرکت کند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با تأکید بر اینکه ارزش واقعی میراث فرهنگی در نگهداری و صیانت از آن نمایان میشود، گفت: ثبت ملی و جهانی آثار تاریخی گرچه اهمیت بالایی دارد، اما آنچه افتخارآفرین است، حفظ درست این آثار و مدیریت مناسب آنها در بلندمدت است؛ موضوعی که بدون عزم جدی، برنامهریزی دقیق و همکاری مستمر دستگاههای مسئول محقق نخواهد شد.
ذاکری، ادامه داد: در مسیر ثبت جهانی محدوده تاریخی شهر کرمان، کلیات محدوده ۷۰ هکتاری بافت تاریخی مورد تأیید قرار گرفته است، اما برای نهایی شدن این فرآیند، ضروری است مشاور طرح جامع گردشگری بازنگری دقیقی در این محدوده انجام دهد تا اصالت تاریخی بخش عمده بناهای موجود با اطمینان تأیید شود.
وی خاطرنشان کرد: برای آنکه این محدوده از شانس لازم برای ثبت جهانی برخوردار باشد، باید دست کم حدود ۷۰ درصد بناهای آن ارزش تاریخی داشته باشند و هرگونه مرمت یا ساختوساز نیز در چارچوب ضوابط میراث فرهنگی و با رعایت هماهنگی کامل با هویت بافت انجام شود.
وی با اشاره به حساسیت مداخلات شهری در بافتهای تاریخی تصریح کرد: هر ساختوساز جدید در این محدوده باید متناسب با معماری تاریخی منطقه باشد و از هرگونه اقدام ناهماهنگ با هویت بصری بافت جلوگیری شود. همچنین تقویت یگان حفاظت میراث فرهنگی برای پیشگیری از تخریبها و تغییرات نامتعارف، امری ضروری است.
معاون استاندار کرمان بر لزوم صیانت از سیمای تاریخی شهر تأکید کرد و گفت: شهرداریها نباید در محدودههای تاریخی از مصالح یا عناصر نامتناسب استفاده کنند و حتی در جزئیاتی مانند نصب کدپستی و نشانههای مربوط به بناهای تاریخی نیز باید از مؤلفههای هویتی همچون کاشی بهره گرفته شود تا این بناها برای شهروندان و گردشگران، هویت متمایز و قابل تشخیص داشته باشند.
