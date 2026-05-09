قزوین نخستین شهر مجهز به پرداخت کرایه بدون رمز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد مهدی تقوی ظهر شنبه در مراسم افتتاح پروژههای عمرانی شهر قزوین، تسهیل تردد برای عموم جامعه را مأموریت اصلی این سازمان دانست و از تدوین نقشه راهی چندلایه برای تحقق آن خبر داد.
وی با اشاره به افقهای برنامهریزی سازمان گفت: استراتژیها را در بازههای یکساله و سهساله با اولویت جلب رضایت رانندگان و شهروندان پیریزی کردیم و در چشمانداز پنجساله نیز مدیریت هزینهها را هدف گرفتیم که بحمدالله به نتایج ملموسی انجامید.
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی قزوین، ثمره این برنامهریزی بلندمدت را اجرای طرح ارتقای کیفی خدمات و بهینهسازی منابع عنوان کرد و افزود: این پروژه که با پشتیبانی شهردار و شورای شهر محقق شد، به طور میانگین ماهانه ۵۰ میلیارد ریال صرفهجویی برای مجموعه به همراه داشت.
تقوی چابکسازی بدنه سازمان را از دیگر محورهای تحول برشمرد و تصریح کرد: در این راستا، بخش قابلتوجهی از فعالیتهای پشتیبانی از جمله تعمیرگاهها و کارواشها با موفقیت به بخش خصوصی واگذار شد.
جایگزینی ۴۴ دستگاه فرسوده با ۲۱۰۰ میلیارد ریال هزینه
وی در تشریح روند نوسازی ناوگان خاطرنشان کرد: طی پنج سال اخیر برای کاهش ضریب فرسودگی، قرارداد خرید ۷۵ دستگاه ون، اتوبوس و مینیبوس منعقد کردیم که متأسفانه دولت تنها ۴۴ دستگاه را تحویل داد. با این وجود، همین تعداد نیز با هزینهای بالغ بر ۲۱۰۰ میلیارد ریال وارد چرخه خدماترسانی شد.
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی قزوین از تغییر ساختار همکاری با بخش خصوصی نیز سخن گفت و اظهار کرد: پیشتر با ۳۰ بهرهبردار خُرد طرف حساب بودیم، اما اکنون ساختار را به سه شرکت اصلی کاهش دادیم. حال تمام پرداختها توسط این شرکتها انجام میشود و این بازآرایی منافع ملموسی برای رانندگان نیز به دنبال داشته است.
تقوی با اشاره به تحول در شیوه پرداخت کرایه عنوان کرد: از اواخر سال گذشته با سرمایهگذاری حدود ۲۰ میلیارد ریال، دستگاههای کارتخوان هوشمند در ناوگان نصب شد. قزوین نخستین شهر کشور است که مسافران میتوانند بدون نیاز به وارد کردن رمز و تنها با کشیدن کارت بانکی یا تلفن همراه خود، هزینه سفر را تسویه کنند.
وی برقراری نظارت هوشمند را نقطه عطفی در ارتقای ایمنی خواند و گفت: با راهاندازی مرکز پایش تصویری در سازمان، اکنون قادریم وضعیت تمام رانندگان را بهصورت لحظهای رصد و عملکرد خطوط را منضبطتر از گذشته مدیریت کنیم که بازخورد اجتماعی مثبتی داشته است.
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی قزوین در ادامه به واقعیتهای اقتصادی این حوزه پرداخت و تصریح کرد: با وجود مخالفت برخی اعضای شورا با افزایش نرخ کرایه، ما برای جبران شکاف هزینهای چارهای جز این کار نداشتیم. بهای تمامشده جابهجایی هر مسافر که آذرماه سال گذشته ۲۱ هزار و ۲۰۰ تومان بود، در اردیبهشتماه امسال به ۲۷ هزار و ۵۶۰ تومان جهش پیدا کرده است.
تقوی در پایان با گره زدن کیفیت خدمات به سلامت محیط زیست تأکید کرد: هرچه بتوانیم خدمات حملونقل عمومی را از حیث کمی و کیفی ارتقا دهیم، شهروندان راغبتر میشوند تا خودروی شخصی را کنار بگذارند و این چرخه مطلوب، مستقیماً به کاهش آلایندههای شهری منتهی خواهد شد.
