۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۲۷

نرخ جدید سیلندر گاز مایع در هرمزگان اعلام شد

بندرعباس- معاون پخش فرآورده‌های نفتی هرمزگان از ابلاغ قیمت‌های تازه سیلندرهای گاز مایع یارانه‌ای و غیریارانه ای خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد سالاری فر، معاون پخش فرآورده‌های نفتی استان هرمزگان، با اشاره به اصلاح نرخ‌های گاز مایع توزیعی در سطح استان اظهار داشت: بر اساس ابلاغیه جدید، قیمت سیلندر ۱۱ کیلوگرمی یارانه‌ای از این پس ۱۴۴ هزار و ۲۰۰ تومان محاسبه می‌شود و مشتریان نوع غیر یارانه‌ای آن نیز باید ۳۳۸ هزار و ۷۰۰ تومان پرداخت کنند.

وی در ادامه به تشریح جزئیات نرخ‌ها برای سیلندرهای سنگین‌تر پرداخت و افزود: در ردیف یارانه‌ای، سیلندر ۲۵ کیلویی ۳۲۷ هزار و ۶۰۰ تومان، سیلندر ۳۳ کیلویی ۴۳۲ هزار و ۴۰۰ تومان، سیلندر ۴۵ کیلویی ۵۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان و سیلندر ۵۰ کیلویی نیز ۶۵۵ هزار و ۲۰۰ تومان قیمت‌گذاری شده است.

معاون پخش فرآورده‌های نفتی هرمزگان درباره ارقام غیر یارانه‌ای نیز تصریح کرد: در این بخش، سیلندر ۲۵ کیلویی با نرخ ۷۶۴ هزار و ۴۰۰ تومان عرضه می‌شود. سیلندر ۳۳ کیلویی یک میلیون و ۹۵ هزار تومان، سیلندر ۴۵ کیلویی یک میلیون و ۳۷۷ هزار و ۲۰۰ تومان و سیلندر ۵۰ کیلویی نیز یک میلیون و ۵۳۱ هزار و ۴۰۰ تومان فروخته خواهد شد.

سالاری فر دلیل این افزایش را جبران هزینه‌های مترتب بر خدمات جانبی از جمله حمل‌ونقل، نگهداری و شبکه توزیع عنوان کرد.

