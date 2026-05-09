نرخ جدید سیلندر گاز مایع در هرمزگان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد سالاری فر، معاون پخش فرآوردههای نفتی استان هرمزگان، با اشاره به اصلاح نرخهای گاز مایع توزیعی در سطح استان اظهار داشت: بر اساس ابلاغیه جدید، قیمت سیلندر ۱۱ کیلوگرمی یارانهای از این پس ۱۴۴ هزار و ۲۰۰ تومان محاسبه میشود و مشتریان نوع غیر یارانهای آن نیز باید ۳۳۸ هزار و ۷۰۰ تومان پرداخت کنند.
وی در ادامه به تشریح جزئیات نرخها برای سیلندرهای سنگینتر پرداخت و افزود: در ردیف یارانهای، سیلندر ۲۵ کیلویی ۳۲۷ هزار و ۶۰۰ تومان، سیلندر ۳۳ کیلویی ۴۳۲ هزار و ۴۰۰ تومان، سیلندر ۴۵ کیلویی ۵۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان و سیلندر ۵۰ کیلویی نیز ۶۵۵ هزار و ۲۰۰ تومان قیمتگذاری شده است.
معاون پخش فرآوردههای نفتی هرمزگان درباره ارقام غیر یارانهای نیز تصریح کرد: در این بخش، سیلندر ۲۵ کیلویی با نرخ ۷۶۴ هزار و ۴۰۰ تومان عرضه میشود. سیلندر ۳۳ کیلویی یک میلیون و ۹۵ هزار تومان، سیلندر ۴۵ کیلویی یک میلیون و ۳۷۷ هزار و ۲۰۰ تومان و سیلندر ۵۰ کیلویی نیز یک میلیون و ۵۳۱ هزار و ۴۰۰ تومان فروخته خواهد شد.
سالاری فر دلیل این افزایش را جبران هزینههای مترتب بر خدمات جانبی از جمله حملونقل، نگهداری و شبکه توزیع عنوان کرد.
نظر شما